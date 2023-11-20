Nvidia, CES 2024'te 'SUPER' serisi ekran kartlarını tanıtacak

Nvidia, önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek CES 2024'te 'SUPER' serisi ekran kartlarını görücüye çıkaracak. Güncellenmiş modellerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, GeForce RTX 4080 ve RTX 4070 Ti ekran kartlarının üretimi ise askıya alındı.

Nvidia, önümüzdeki yılın başlarında düzenlenecek CES 2024'te 'SUPER' serisi ekran kartlarını görücüye çıkaracak. Güncellenmiş modellerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, GeForce RTX 4080 ve RTX 4070 Ti ekran kartlarının üretimi ise askıya alındı.

GeForce RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER geliyor

Çinli kaynaklardan gelen bilgiye göre Nvidia; RTX 4080 ve RTX 4070 Ti'nin seri üretimini durdurdu. Buna göre perakende kanallarına son sevkiyatlar ise yılın son çeyreğinde yapılacak. Bu, Nvidia'nın üretim odağını GeForce RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER modellerine kaydırdığını gösteriyor.

GeForce RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER modellerinin, selef modellerine kıyasla daha iyi performans sunacağı söyleniyor. Özellikle RTX 4070 Ti SUPER'ın ek VRAM gibi optimizasyonlar sayesinde yüzde 15'e kadar daha yüksek oyun performansı yakalayacağı iddia ediliyor.

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RTX 4080 ve 4070 Ti'nin üretimini durdurarak lansman öncesinde stokları boşaltmak ve SUPER modelleri için üretim hattını rahatlatmak istiyor. Bu, CES 2024 lansmanından birkaç hafta RTX 4080 SUPER ve RTX 4070 Ti SUPER'ın satışa çıkacağı anlamına da geliyor.

Standart RTX 4080 ve 4070 Ti artık üretilmeyecek olsa da, mevcut stokların bir süre daha temin edilebilir olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde şu anda RTX 4080 40 bin TL'den, 4070 Ti ise 30 bin TL'den satışta.

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