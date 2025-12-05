Netflix, Warner Bros'u 82.700.000.000 dolara satın alıyor

Netflix, ABD merkezli medya devi Warner Bros'u toplam 82,7 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, işlemin öz sermaye değeri 72 milyar dolar olarak belirlendi.

Netflix, Warner Bros Discovery stüdyoları ve streaming birimlerini almak için en yüksek teklifi verdi. Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın hem Netflix hem de Warner Bros. Discovery (WBD) yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylandığı belirtildi. Satın almanın, WBD'nin Discovery Global biriminin yeni bir şirkete ayrılma sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği, bu ayrışmanın ise üçüncü çeyrekte tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

HİSSEDARLARA NAKİT VE NETFLIX HİSSESİ

Anlaşmaya göre her WBD hissedarı, hisse başına 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi alacak. Böylece toplam işlem bedeli hissede 27,75 dolara karşılık geliyor.

Netflix, satın alma süreci tamamlandıktan sonra Warner Bros'un mevcut operasyonlarını koruyacağını duyurdu. Şirket ayrıca entegrasyonun üçüncü yılından itibaren yıllık en az 2-3 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

NETFLIX'İN KARLILIĞINA OLUMLU ETKİ BEKLENTİSİ

Açıklamalara göre, satın almanın ikinci yıldan itibaren Netflix'in GAAP hisse başı karına olumlu katkı sağlaması öngörülüyor. İşlemin tamamlanma sürecinin 12 ila 18 ay arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu dev birleşme ile Netflix'in küresel içerik üretimi ve dağıtım kapasitesinde büyük bir artış meydana gelmesi beklenirken, sektör uzmanları anlaşmanın dijital yayıncılık alanında dengeleri değiştirecek nitelikte olduğunu vurguluyor.