Monopoly Go, 2023'ün En Büyük Mobil Oyunu Olarak Ortaya Çıktı

Oyun şirketi Scopely tarafından yapılan duyuruya göre, Monopoly Go adlı mobil oyun şaşırtıcı bir şekilde 2023 yılının en büyük mobil oyun olarak ortaya çıktı ve çok kısa bir sürede çok şaşırtıcı bir gelir elde etti. Monopoly Go, mikro satın alımlara dayanan bir oyun olarak 7 ayda 1 milyar dolar gelir elde etti. Oynaması ücretsiz olan mobil oyun, mobil oyun endüstrisinde yaygın bir strateji olan para kazanma için mikro işlemlere dayanıyor.

Suudi Arabistanlı Savvy Games'in sahibi olduğu Scopely, Monopoly Go'nun şu anda her ay 200 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı. Data.ai'nin verilerine göre, yedi ay içinde 1 milyar dolar gelir elde eden Monopoly Go, mobil oyun tarihinde en hızlı büyüyen gündelik oyun oldu.

Monopoly Go şimdiden 100 milyondan fazla kez indirilerek yaygın popülaritesini de kanıtladı. Oyuncular toplu olarak 40 milyardan fazla kez go geçti ve 6 milyardan fazla kez hapse gönderildi. Oyunda ayrıca oyuncular arasında 150 milyondan fazla arkadaş daveti gönderilerek sosyal etkileşim vurgulanmıştır.

Star Trek, The Walking Dead ve Marvel gibi popüler serilere dayanan oyunları içeren bir portföye sahip bir oyun devi olan Scopely, Monopoly Go'nun her gün dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından oynandığını ifade etti. İkonik masa oyununun bu mobil uyarlaması, Scrabble Go ve Yahtzee With Buddies'in başarısının ardından Scopely'nin Hasbro ile üçüncü işbirliğine işaret ediyor.

Scopely tüm oyuncular için bilinen bir isim olmasa da, şirketin bu yılın başlarında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından 4,9 milyar dolar karşılığında satın alınması, onu video oyun tarihindeki en pahalı 10 satın alma arasına yerleştirdi. Bu stratejik hamle, Microsoft ve EA gibi büyük oyuncuların bu kazançlı pazarda bir yer edinmek için önemli yatırımlar yaptığı mobil oyunların sektördeki artan önemini yansıtıyor.

Monopoly Go'nun olağanüstü başarısı, Scopely'nin şapkasına bir tüy daha ekleyerek şirketin mobil oyun zeitgeist'inden yararlanma ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyu büyüleyen deneyimler sunma yeteneğini gösteriyor. Mobil oyun dünyası gelişmeye devam ederken, Monopoly Go'nun finansal zaferi, ilgi çekici mekaniklere ve para kazanma stratejilerine sahip iyi hazırlanmış mobil oyunların kalıcı çekiciliğine ve karlılığına işaret ediyor.