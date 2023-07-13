Mikrolink, Veri Merkezi Tasarımı İşlerini Mikrolink Design&Consultancy Ekibi ile Gerçekleştiriyor

Dünyanın birçok bölgesinde telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri hizmetleriyle öne çıkan Mikrolink, veri merkezi tasarım işlerini uzman ekibiyle gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin Genel Müdürü Taşkın Öktem, veri merkezlerinin kompleks yapıları göz önünde bulundurularak en uygun çalışmaların yapıldığını ve geleceğin veri merkezlerinin tasarlandığını belirtti.

Dünyanın birçok bölgesindeki telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri hizmetleriyle öne çıkan global sistem entegratörü Mikrolink, alanında uzman ve yüksek mühendislik gerektiren veri merkezi tasarım işlerini 'Mikrolink Desing&Consultancy' ekibi ile gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketin Genel Müdürü Taşkın Öktem, veri merkezleri gibi kompleks yapıların birbirinden farklı dinamikleri olduğu bilinciyle, ekibin projeye en uygun çalışmaları yaptığını ve geleceğin veri merkezlerini tasarlayacaklarını söyledi.