Mikrolink, Leicester Üniversitesi ile 'Network Upgrade Projesi'ni İmzaladı

Dünyanın birçok bölgesindeki telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri hizmetleriyle öne çıkan global sistem entegratörü Mikrolink, Leicester Üniversitesi ile 'Network Upgrade Projesi'ni imzaladı.

Türkiye'de çeyrek asra yakın süredir sunduğu yenilikçi çözümleriyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın 3 farklı kıtasında faaliyetlerini sürdüren Mikrolink, İngiltere'de uzun süredir lider şirketlerle aktif olarak faaliyet gösteriyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ofisinde global anlayışıyla çalışmalar yapan Mikrolink, ülkenin pazar dinamiklerine uygun yüksek teknolojili çözümler üretmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 21 bin öğrencinin eğitim gördüğü ve 80'in üzerinde farklı ülkeden uluslararası öğrenciye sahip Leicester Üniversitesi ile projeye imza attı. 'Network Upgrade' adlı proje ile öğrenci trafiğinin iletişim ihtiyaçlarına cevap vermek için kapsama alanını artırmaya yönelik çalışmalarına hız verecek.

'İŞİMİZİ NE KADAR ÜST DÜZEY STANDARTLARDA YAPTIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ'

Mikrolink Yurt Dışı Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Doğan Eraslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Mikrolink Türkiye'de başlattığı üst düzey faaliyetlerini uzun zaman önce yurt dışına taşıdı ve özellikle Avrupa'da gördüğü talebi karşılamak amacıyla faaliyetlerine İngiltere'de de devam ediyor. Ülkede geçtiğimiz yıllarda, dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim operatörlerinden biri için 800 IBS sahasının anahtar teslim servis çalışmaları için çözüm ortağı olduk. 5 yıl sürecek bu çalışma kapsamında uçtan uca sabit ve mobil erişim altyapı şebekesi kurma hizmetleri için de iş birliği yaptık ve ülkenin kapsama alanının genişletilmesi gibi önemli sorumluluğu üstlendik. İngiltere gibi Avrupa'nın en titiz ve kalite odaklı bir ülkesinde bu kadar talep görmek ve Leicester Üniversitesi gibi başarılı bir devlet üniversitesi tarafından tercih edilmek, işimizi ne kadar üst düzey standartlarda yaptığımızın bir göstergesi" dedi.

'KESİNTİSİZ HİZMET ANLAYIŞIMIZLA HAREKET EDİYORUZ'

İngiltere gibi büyük ve birçok ülkeden şirketin yer aldığı bir pazarda, ülkenin en önemli üniversitelerinden biri tarafından tercih edilmesinin altında sahip olduğu güçlü referanslar ve yenilikçi yaklaşımının olduğuna da değinen Eraslan, "Alanında uzman ve profesyonel ekibimizle geçtiğimiz yıl Katar'da oynanan ve dünyada yaklaşık 4,5 milyar kişi tarafından izlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın resmi telekomünikasyon partneri olduk ve, dünya kupası boyunca iletişim altyapısını sağlayarak kesintisiz iletişim çözümleri sunduk. Geleceğe değer katma vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz her projede sürdürülebilir bir yaklaşım izliyor ve kaliteden asla taviz vermiyoruz. Bu anlayışımız ve yer aldığımız önemli projeler Mikrolink markasının güvenilirlik imajına katkıda bulunuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun aynı standartlarda çözümler sunuyor ve kesintisiz hizmet anlayışımızla hareket ediyoruz. Bu da istikrarlı büyümemizi artırarak, yatırımlarımıza yön vermemizi sağlıyor" diye konuştu.