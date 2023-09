Metro Serisi Oyunlarında Fiyat Artışı

Türkiye'de enflasyon ve dolar kurundaki artışın etkisiyle Metro serisi oyunlarında büyük bir fiyat artışı yaşandı. Metro Exodus, Metro Last Light Redux ve Metro 2033 Redux gibi oyunların fiyatları yüzde 700'e varan oranlarda zamlandı.

Türkiye'de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kurunun sonucunda pek çok sektörde fiyat artışları meydana geldi. Bundan oyunlar da oldukça etkilendi. Ülkemizdeki oyuncular için oyun almak gittikçe zorlaşıyorken, dünyaca ünlü Metro serisi de zamlandı.

Metro serisi fiyatı arttı: Last Light Redux ve 2033 Redux için yüzde 700 zam!

Steam'in geçtiğimiz aylarda Türkiye'de uyguladığı yerel dolar kurunu 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkartmasının ardından başlayan zamlar hiç durmadan devam ediyor. Şimdiye kadar Rockstar Games ve CD Projekt Red gibi firmalar kendi oyunlarının fiyatlarını yukarı yönlü güncellemekten geri kalmadı.

Bugün ise dünya genelinde bilinen Metro serisi zamlandı. Bununla beraber Metro Exodus fiyatı 187 TL'den 374 TL'ye, Metro Last Light Redux 31 TL'den 249 TL'ye ve Metro 2033 Redux ise 31 TL'den 249 TL'ye yükseldi.

Yerli firma acımadı: Popüler oyuna zam geliyor!

Metro serisindeki oyunların yeni fiyat listesi şu şekilde;

OyunEskiYeni (Zamlı) Fiyatı Metro Exodus187,00 TL374,00 TL (+100%)Metro Last Light Redux31,00 TL249,00 TL (+703%)Metro 2033 Redux31,00 TL249,00 TL (+703%)Metro Exodus – Sam's Story67,00 TL125,00 TL (+87%)Metro Exodus – Gold Edition233,00 TL499,00 TL (+114%)Metro Exodus Season Pass78,00 TL187,00 TL (+140%)Metro Exodus – The Two Colonels20,00 TL87,00 TL (+335%)

Her iki oyuncudan birinin mutlaka oynadığı Metro serisi, Dmitry Glukhovsky'nin aynı adlı roman serisinden uyarlanarak Metro 2033 adlı ilk oyun ile 2010 yılında başladı. Daha sonrasında diğer oyunların da çıkmasıyla beraber dünyanın en popüler serileri halini aldı.

Metro oyunlarının konusu ise şu şekilde; Oyuncular, nükleer bir savaşın ardından yeraltı metrosunda hayatta kalmaya çalışan bir grup insanı takip ediyor. Mutant yaratıklarla dolu bir gelecekte geçen yapımlar, oyuncular tarafından beğeniliyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.