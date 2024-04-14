Mercedes, Elektrikli Araç Satışlarını %220 Artırdı

Mercedes, elektrikli araç alanındaki başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor. Bu yolda önemli yatırımlara imza atan markanın, bu çalışmaların meyvesini aldığı ve 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırdığı ortaya çıktı. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da 1.064 adetle yaklaşık %300'lük bir yükseliş kaydedildi. İşte Mercedes Türkiye hakkındaki en önemli bilgiler…

Mercedes, yeni elektrikli araç modelleriyle geliyor

Bununla birlikte, Mercedes'in premium segmentte 6.550 satış adediyle liderliğini koruduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz 2023 yılının da marka için oldukça pozitif geçtiği bilinirken, 2024'te de böyle bir başarının yakalanması şirketin finansal durumuna olumlu yansıyacak gibi görünüyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ise yaptığı açıklamada, bu yıl içinde yeni elektrikli modellerini piyasaya süreceklerini ve bu modellerin toplam satıştaki payını %20 seviyesine getireceklerini söyledi.

Oldukça beklenen Elektrikli G-Serisi'ni de 2024'ün üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında satmayı planladıklarının altını çizen Bekdikhan, özellikle EQB ve EQS modellerinin satış rakamlarından oldukça memnun olduklarını açıkladı. Ayrıca markanın ülkedeki elektrikli otomobil sektörünün gelişimine katkı sağlamayı hedeflediği de belirtiliyor.

2025 Mercedes C Serisi elektrikli otomobil yolda görüntülendi!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mercedes yeni elektrikli araçlarıyla iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Mercedes marka bir elektrikli otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.