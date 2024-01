MachineGames'ten Yeni Indiana Jones Oyunu: Indiana Jones and The Great Circle

MachineGames merakla beklenen Indiana Jones projesinin üzerindeki perdeyi nihayet kaldırdı. Indiana Jones and The Great Circle adını taşıyan yeni birinci şahıs aksiyon-macera oyunu tanıtıldı. Oyuncular yıllar sonra yeniden efsane arkeolog Dr. Henry "Indiana" Jones'un yerine geçecek.

Indiana Jones and The Great Circle PlayStation'da olmayacak

Raiders of the Lost Ark ve The Last Crusade olayları arasında geçen yeni oyun, küresel komployu çözmek için Gina ve Indiana Jones'un başına gelenleri ele alacak. Oyun kapsamında macera, Mısır ve Himalayalar dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ikonik bölgelere uzanacak.

Oynanış tarafında ise Indiana Jones and The Great Circle'ın dövüşten ziyade bulmaca odaklı olacağı görlüyor. Ancak oyunda silah, yumruk ve ikonik kırbaç hareketlerinin olacağını göz ardı etmemek gerekiyor. Kırbaç ile yapılacak hareketler, düşmanları gizlice alt etme ve dikkatleri dağıtmak için kullanılabilecek.

Oyunun, önceki Indiana Jones yapımlarından farklı olarak, birinci şahıs bakış açısına bağlı kalacağı ifade edildi. Ancak ara sahneler ve keşif bölümleri sırasında daha sinematik bir deneyim için üçüncü şahış kamerasının olacağı aktarıldı.

Indiana Jones and The Great Circle'ın Xbox ve PC'ye özel olacağını da hatırlatmak gerekiyor. Xbox Series X/S ve PC için 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyunun ayrıca çıktığı günden itibaren Xbox Game Pass'te de mevcut olacağını belirtelim.

Wolfenstein serisinden tanıdığımız MachineGames ilk kez Indiana Jones oyunu üzerinde çalışacak. Bu da bol aksiyonlu ve bulmacalı bir oyunun bizleri beklediğini gösteriyor.