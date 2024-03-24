Lamborghini 2023 Finansal Raporu Açıklandı

Volkswagen AG çatısı altındaki Lamborghini, dünyanın en büyük süper otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Her yıl için finansal raporunu açıklayan şirket, geçtiğimiz seneye ait verileri de paylaştı. Peki Lamborghini, 2023'te kaç para kazandı? İşte veriler…

Lamborghini 2023 finansal raporu

Lamborghini, paylaştığı finansal raporu ile otomobil pazarında dikkat çekmeyi başardı. Verilere göre şirket, 2023 yılı boyunca 10 binden fazla araç satışı gerçekleştirdi. Buna göre İtalyan firmanın ilk defa 5 haneli sayıya ulaştığı belirtiliyor. Fakat şirketin tek rekoru araç satışında değil.

Lamborghini, geçen sene 2,89 milyar euro gelir ederek en yüksek yıllık gelirine ulaştı. Bu, 2022'ye kıyasla yüzde 12,1 seviyesinde bir artış anlamına geliyor. Şirketin bu gelir artışı, 723 milyon euro'luk bir karı da beraberinde getirdi. Bu rakam, bir önceki seneye göre yüzde 27,3 arttı. Üstelik rapora göre şirket, 700 milyon euro işletme marjı barajını ilk kez geçti. Bunun da üçüncü rekor olduğunu söyleyebiliriz.

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Lamborghini'nin finans müdürü Paolo Poma, 2023'te kaydedilen benzeri görülmemiş finansal ve iş performansının, şirketi küresel lüks araç üreticileri arasında önemli bir konuma getirdiğini ifade etti.

Lamborghini CEO'su Stephan Winkelmann ise düşüncelerini şu şekilde ifade etti;

"Lamborghini tutarlı bir şekilde ve çeşitli alanlarda birbiri ardına rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu, seçimlerimizin ve vizyonumuzun doğru olduğu ve şirketin organik büyümesine katkıda bulunduğu anlamına geliyor."

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