Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Değerlendirme Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün Teknokent'in kurulduğu günden bugüne geldiği aşamalar hakkında bilgilendirme sunumuyla başladı.

Toplantıda; Dumlupınar Tasarım Teknokent'in hedefleri, ticaret ve sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleriyle iş birliği çalışmaları hakkında da detaylı istişarelerde bulunuldu. Yapımı tamamlanmak üzere olan ikinci bina ile gerçekleştirilmesi muhtemel projeler masaya yatırıldı.

Kütahya'nın sanayi şehri olduğunu belirterek, Teknokent'in sanayinin altyapısını oluşturacak bir birim olduğunu dile getiren Vali IŞIN, "Daha ileri ve gelişmiş bir Teknokent arzumuz var ve bunu hep birlikte geliştireceğiz, ikinci Teknokent binasıyla kapasitesi yüzde 150 artacak Teknokent'te nitelikli projeler ulusal ve uluslararası anlamda artacak, ulusal ve uluslararası tanınmış firmaların bazı projelerini teknokentimizde yaptırmak üzere talip olacağız inşallah" dedi.

Görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantıda, en başarılı

teknokentlerin ziyaret edilmesi ve çalışma şekillerinin incelenmesi ile patent ve ticarileşme süreçlerinin uluslararası boyutunun araştırılarak raporlanması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mücahit Eracar, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir ile ticaret ve sanayi odası temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA