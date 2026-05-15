Haberler

Bostanlı Köyü çocuklarından bilimde ve sporda başarı

Bostanlı Köyü çocuklarından bilimde ve sporda başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bostanlı Köyü Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerin gönüllü çalışmalarıyla bilim fuarı açtı ve bocce branşında bölge finallerinde derece alarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Bostanlı Köyü Ortaokulu öğrencileri sınırlı imkanlara rağmen güzel başarılara imza atıyorlar.

Köyde görev yapan öğretmenlerin gönüllü çalışmaları ve öğrencileriyle ders dışında ilgilenmeleri okula birden fazla alanda başarı getirdi. Öğrencilerin farklı alanlara olan ilgisi ve projelere olan merakı öğretmenlerin fedakar çalışmalarıyla birleşince köyde bilim fuarı açıldı ve fuarda onlarca proje köy okulunda sergilendi. Serginin açılışına gelen misafirler sergide birbirinden değerli ve orijinal projelerin sergilendiğini ve fuarı çok beğendiklerini dile getirdiler.

Spor alanında yetenekli olan çocukların da bir bir tespit edildiği ve bocceye yönlendirildiği okul, Adıyaman'ı temsilen il birincisi olarak gittiği Kahramanmaraş Bocce Bölge Finallerinde önemli başarılar elde etti.

Küçük Erkekler Bocce Takımı bölge dördüncüsü olurken Yıldız Kızlar Bocce Takımı ise bölge üçüncüsü olarak Bursa'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, proje hazırlayan, sporda başarı getiren öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür edip finallerde okula başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı