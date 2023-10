King Kong'un yeni oyunu Rise of Kong, hayal kırıklığı yarattı

King Kong serisi uzun yıllardır hem oyun hem de sinema dünyasında seviliyor. Merakla beklenen yeni yapım Skull Island: Rise of Kong ise bugün itibarıyla erişilebilir hale geldi. Ancak ilk izlenimler, oyunun 2023'ün en kötü oyunu olabileceğini gösteriyor.

Skull Island: Rise of Kong ilk günden dibi gördü

IguanaBee tarafından geliştirilen ve GameMill Entertainment tarafından yayınlanan Rise of Kong, 18 yıl sonra ilk King Kong oyunu olma özelliğini taşıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, oyunun beğenilmediğini gözler önüne serdi.

Şaşırtıcı derecede kötü görsellere sahip ara sahneler, 20 yıllık oyunları andıran videolarıyla sosyal medyada viral oldu. Oyunun basit aksiyon sahnelerini gösteren videolar ise oyuncular arasında büyük tartışmaya yol açtı.

Bazı kullanıcılar, piyasaya çıkalı bir gün bile olmadan Rise of Kong'u "2023'ün en kötü oyunu" olarak nitelendirdi. Bu, 2005 yılında çıkış yapan Peter Jackson's King Kong'un ardından serinin hayranlarını da üzmüş durumda.

Rise of Kong şu anda Playstation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC üzerinden oynanabilir durumda. Steam'de 408 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu, ancak beğenilmediğini belirtmek gerekiyor.

Actual cutscene DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM

Daha önce benzer bir senaryo NBA 2K24'ün başına geldi. Özellikle Steam oyuncularından gelen büyük tepkilerle eleştirilen yapım, şu anda tüm zamanların en kötü ikinci oyunu olarak listeleniyor. Rise of Kong'un puanlarını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

