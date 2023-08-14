KEF, spor otomobillerden ilham alan yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı!

İngiltere'nin önde gelen ses markası KEF, prestijli İngiliz otomobil üreticisi Lotus ile işbirliği yaparak ödüllü LS60 Wireless hoparlör sisteminin sınırlı sayıda üretilen yeni bir sürümü olan LS60 Wireless Lotus Edition'ı duyurdu.

KEF'in ses ustalığı, Lotus'un estetiğiyle Buluştu: LS60 Wireless

Bu özel sürüm, Lotus spor otomobillerinin ikonik renginden esinlenen İngiliz Yarış Yeşili renk bitişiyle tasarlanmıştır. Ayrıca, hoparlörlerde Lotus logosuna sahip benzersiz bir hoparlör ızgarası ve sürdürülebilir malzemelerden yapılmış ambalaj bulunmaktadır.

LS60 Wireless Lotus Edition, standart LS60 Wireless'ın sunduğu benzersiz ses kalitesini korurken, KEF'in Uni-Q sürücü dizilimiyle daha doğal ve sürükleyici bir ses sahnesi sunuyor.

LS60 Wireless Lotus Edition, yüksek çözünürlüklü ses desteği, kablosuz akış ve çok odalı ses gibi bir dizi üstün özellikle birlikte geliyor.