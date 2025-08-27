KAP açıklaması geldi! Türk Telekom'dan yılda 2 kez zam kararı

Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda toptan ücretlerini yılda 2 kez güncelleyebileceğini duyurdu. 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak zamlar ilgili dönemdeki ÜFE'nin 2025 Nisan ayı ÜFE'sine oranını aşamayacak. Düzenleme ise 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Türk Telekom şirketinin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, düzenlemeye tabi toptan hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretleri, maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebilecek.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

1 0CAK VE 1 TEMMUZ'DA ZAM YAPILABİLECEK

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE'ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır."

