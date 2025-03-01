İstanbul'da Dogs ve Notcoin topluluk buluşması gerçekleşti

Etkinlik kapsamında, TON Foundation Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe ve TON Society Türkiye Direktörü Berkay Güven, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. İkili, TON ekosisteminin Türkiye'deki konumunu, yerel pazara yönelik stratejilerini ve regülasyonlara bakış açılarını değerlendirdi.

TON, TÜRKİYE PAZARINA STRATEJİK ÖNEM VERİYOR

TON Foundation Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe, TON'un Telegram tarafından geliştirilen ve entegre edilen bir blockchain ağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ekosistem içindeki stratejik konumuna dikkat çekti.

"TON, Telegram ekosisteminde Web3 ekonomisini inşa eden ilk ve tek blockchain ağı. Türkiye, TON ekosisteminin en büyük ve en değer verdiği ülkelerden biri konumunda. Burada güçlü bir topluluk oluşturduk. Özellikle Notcoin ve Dogs projeleri, Türkiye'den önemli bir kullanıcı kitlesi kazandı ve bu kullanıcılar airdrop yoluyla çeşitli ödüller elde etti. Bu durum, TON ve Dogs ekosistemlerinin organik olarak büyümesine katkı sağladı. TON olarak öncelikli hedefimiz, bu tür projelere destek vererek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve ekosisteme değer katan ürünler geliştirmek."

Çataltepe, TON'un büyüme stratejilerinde Türkiye'nin önemli bir pazar olarak konumlandığını ve bölgedeki projeleri destekleyerek ekosistemi daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜRKİYE, BLOCKCHAIN EKOSİSTEMİNDE KÜRESEL BİR GÜÇ

TON Society Türkiye Direktörü Berkay Güven ise Türkiye'nin yalnızca kripto yatırımcısı açısından değil, sektörde çalışan profesyoneller ve blockchain topluluğu bakımından da küresel ölçekte önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

"Türkiye, dünya çapında blockchain alanında en büyük dört pazardan biri olarak konumlanıyor. Bugün global kripto ekosisteminde fark edilmese de birçok proje ve borsa, Türkiye'nin kripto topluluğunun büyüklüğünü ve etkisini göz önünde bulundurarak pazara giriş yapıyor. Ülkemizde blockchain ve Web3 ekosistemine olan ilgi büyük ve topluluk olarak küresel ölçekte söz sahibiyiz."

Güven, regülasyon konusuna da değinerek düzenlemelerin sektörü kısıtlamak yerine kullanıcı güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti:

"Blockchain ve kripto varlıkların merkeziyetsiz yapısına inanan biri olarak, düzenlemelerin kullanıcıları dolandırıcılık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak şekilde yapılandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyada getirilen düzenleyici çerçeveler, sektörün daha sağlıklı büyümesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, belirli aşamalarda regülasyonların hayata geçirilmesini destekliyorum."