Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı

İstanbul'da Dogs ve Notcoin topluluk buluşması gerçekleşti

İstanbul'da Dogs ve Notcoin topluluk buluşması gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'deki blockchain ekosistemine olan ilginin artarak devam ettiğini gösteren önemli bir etkinlik, Dogs ve Notcoin topluluk buluşması adıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. TON Society Türkiye'nin desteklediği etkinliğe 150'den fazla kripto topluluk üyesi katıldı.

Etkinlik kapsamında, TON Foundation Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe ve TON Society Türkiye Direktörü Berkay Güven, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. İkili, TON ekosisteminin Türkiye'deki konumunu, yerel pazara yönelik stratejilerini ve regülasyonlara bakış açılarını değerlendirdi.

İstanbul'da Dogs ve Notcoin topluluk buluşması gerçekleşti

TON, TÜRKİYE PAZARINA STRATEJİK ÖNEM VERİYOR

TON Foundation Küresel İş Geliştirme Lideri Ömür Çataltepe, TON'un Telegram tarafından geliştirilen ve entegre edilen bir blockchain ağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ekosistem içindeki stratejik konumuna dikkat çekti.

"TON, Telegram ekosisteminde Web3 ekonomisini inşa eden ilk ve tek blockchain ağı. Türkiye, TON ekosisteminin en büyük ve en değer verdiği ülkelerden biri konumunda. Burada güçlü bir topluluk oluşturduk. Özellikle Notcoin ve Dogs projeleri, Türkiye'den önemli bir kullanıcı kitlesi kazandı ve bu kullanıcılar airdrop yoluyla çeşitli ödüller elde etti. Bu durum, TON ve Dogs ekosistemlerinin organik olarak büyümesine katkı sağladı. TON olarak öncelikli hedefimiz, bu tür projelere destek vererek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve ekosisteme değer katan ürünler geliştirmek."

Çataltepe, TON'un büyüme stratejilerinde Türkiye'nin önemli bir pazar olarak konumlandığını ve bölgedeki projeleri destekleyerek ekosistemi daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

İstanbul'da Dogs ve Notcoin topluluk buluşması gerçekleşti

TÜRKİYE, BLOCKCHAIN EKOSİSTEMİNDE KÜRESEL BİR GÜÇ

TON Society Türkiye Direktörü Berkay Güven ise Türkiye'nin yalnızca kripto yatırımcısı açısından değil, sektörde çalışan profesyoneller ve blockchain topluluğu bakımından da küresel ölçekte önemli bir konumda olduğunu vurguladı.

"Türkiye, dünya çapında blockchain alanında en büyük dört pazardan biri olarak konumlanıyor. Bugün global kripto ekosisteminde fark edilmese de birçok proje ve borsa, Türkiye'nin kripto topluluğunun büyüklüğünü ve etkisini göz önünde bulundurarak pazara giriş yapıyor. Ülkemizde blockchain ve Web3 ekosistemine olan ilgi büyük ve topluluk olarak küresel ölçekte söz sahibiyiz."

Güven, regülasyon konusuna da değinerek düzenlemelerin sektörü kısıtlamak yerine kullanıcı güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtti:

"Blockchain ve kripto varlıkların merkeziyetsiz yapısına inanan biri olarak, düzenlemelerin kullanıcıları dolandırıcılık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak şekilde yapılandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyada getirilen düzenleyici çerçeveler, sektörün daha sağlıklı büyümesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, belirli aşamalarda regülasyonların hayata geçirilmesini destekliyorum."

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
img

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
img

Fiyatı duyan koştu! 1 saat sırada bekleyip esnafa teşekkür ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.