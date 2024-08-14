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İstanbul Blockchain Week 2024 Sonuçlandı: Türkiye'nin Kripto Potansiyeli Tartışıldı

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Blockchain ve Web3 ekosisteminin dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarını İstanbul'da buluşturan Istanbul Blockchain Week 2024, sona erdi. Etkinlikte regülasyon vurgusunun yanı sıra Türkiye'nin kripto potansiyeli tartışıldı.

Blockchain ve Web3 ekosisteminin dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarını İstanbul'da buluşturan Istanbul Blockchain Week 2024, sona erdi. Etkinlikte regülasyon vurgusunun yanı sıra Türkiye'nin kripto potansiyeli tartışıldı.

Geniş katılımla tamamlanan etkinlikte, blokzinciri ve yapay zeka kesişimi, regülasyonlar, Web3'teki yenilikler, Web3'ün oyun ekosistemine etkileri ve diğer pek çok başlık konuşuldu. İstanbul Blockchain Week'in ilk panelinde Türkiye'deki kripto para regülasyonları tartışıldı. 'Bir Sonraki Büyük Şey: Türkiye'deki Kripto Para Regülasyonları' isimli panelde konuşan Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, "Regülasyonun yasaklayıcı değil, düzenleyici olması gerçekten sevindirici. Bu yaklaşım, sektörde faaliyet gösteren tüm oyuncular için bir güven ortamı yaratıyor ve inovasyonu teşvik ediyor" dedi. Sönmez, sürecin sadece şirketler için değil, aynı zamanda tüketiciler ve devlet kurumları için de faydalı olacağını belirterek, iş birliği ve şeffaflığın önemine vurgu yaparak "Bu tür düzenleyici adımlar, uzun vadede sektörün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

"YASA TASARISI YABANCI SERMAYE GİRİŞİNİN ÖNÜNÜ AÇTI"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar da yaptığı değerlendirmede, "Bugün geldiğimiz noktayı çok kıymetli buluyorum. Yasa tasarısının da ekosistemi büyüteceğini düşünüyorum. Uzun dönemde, özellikle Türkiye'ye hem yabancı sermaye girişinin hem de Türkiye'deki projelerin artacağını düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Türkiye'nin regülasyon konusunda önemli bir adım atarak diğer ülkelere emsal teşkil ettiğini dile getiren The Mindstone Blockchain Labs CEO'su Tansel Kaya, "Türkiye'de kripto para tarafında geldiğimiz nokta çok mutluluk verici. Gördüğümüz kadarıyla çok büyük katılımla bir başvuru süreci geçirdik. Bunun sonucunda da kurumlarımız özellikle SPK başta olmak üzere yapıcı, yasaklayıcı değil, düzenleyici ve bu alanın önünü açan bir regülasyonla karşımıza çıktılar" diye konuştu.

"DÜZENLEMELER YATIRIM ARTIRICI VE PİYASA BÜYÜTÜCÜ OLABİLİR"

Ünsal Law'ın Yönetici Ortağı Burçak Ünsal da "Kanun ve düzenlemeler kısıtlayıcı değil, doğru yapıldığında yatırım artırıcı, piyasayı büyütücü ve rekabette Türkiye'yi öne geçirecek bir unsur olabilir. SPK'nın bu yaklaşımı, yapılan başvurulardan da açıkça görülüyor. Bu durum, kurumların regülasyonlardan korkmadığını ve herkesin başvuruda bulunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

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