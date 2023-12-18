iQOO Neo 9 Serisinin Tanıtım Tarihi ve İşlemcileri Açıklandı

Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden iQOO Neo 9 için geri sayım başladı. Daha önce teknik özellikleri ve tasarımı sızdırılan serinin şimdi de tanıtım tarihi ortaya çıktı. Dahası, modellerin hangi işlemcilerden güç alacağı da açıklandı. İşte iQOO Neo 9 serisinin tanıtım tarihi ve işlemcileri!

Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden iQOO Neo 9 için geri sayım başladı. Daha önce teknik özellikleri ve tasarımı sızdırılan serinin şimdi de tanıtım tarihi ortaya çıktı. Dahası, modellerin hangi işlemcilerden güç alacağı da açıklandı. İşte iQOO Neo 9 serisinin tanıtım tarihi ve işlemcileri!

iQOO Neo 9 ne zaman tanıtılacak ve hangi işlemciden güç alacak?

iQOO tarafından yapılan son paylaşımla iQOO Neo 9 serisinin 27 Aralık'ta tanıtılacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra paylaşımla birlikte standart modelin Snapdragon 8 Gen 2 ve Pro'nun ise Dimensity 9300'dan güç alacağı belli oldu.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak; iQOO Neo 9 Pro'nun 6.78 inç 1.5k çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle geleceğini söylemek mümkün. Dahası, 160 Hz PWM karartmaya sahip bu ekranın altına bir de parmak izi okuyucu yerleştirildiğini belirtelim.

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Neo 9 Pro'da OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX920 ana ve 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı bir lens karşımıza çıkacak. Öte yandan ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olduğunu belirtelim.

Serinin Pro'suyla ilgili şimdiye dek sızdırılan teknik özellikler şöyle;