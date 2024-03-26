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iPhone 16 Pro'nun performansı ve özellikleri ortaya çıktı

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Apple, telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Markanın bu yılın sonunda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı iPhone 16 serisi için mesaisi tüm hızıyla sürerken, bu süreçte neler beklememiz gerektiğini gösteren sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen raporlar iPhone 16 Pro'da kullanılacak Apple A18 Pro'nun performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor. İşte iPhone 16 Pro özellikleri ve işlemcisinin Geekbench puanı!

iPhone 16 Pro işlemcisinin Geekbench puanı – iPhone 16 Pro özellikleri ve işlemci puanı

Çinli mikroblog sitesi Weibo'da paylaşılan görseller iPhone 16 Pro'nun performansı konusunda önemli bilgiler veren Apple A18 Pro Geekbench skorunu ortaya koyuyor. Buna göre yaklaşan yonga seti; Geekbench 6'nın tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında A17 Pro'ya kıyasla yüzde 22 ve yüzde 28 daha hızlı 3 bin 570 ve 9 bin 310 puan almayı başardı.

Bununla birlikte işlemci; Geekbench 5'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinden 2 bin 571 ve 7 bin 359 puan aldı. Bu da selefi Apple A17 Pro'ya göre sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 38'lik performans artışı anlamına geliyor.

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Yukarıdaki verileri dikkate alarak yaklaşan iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin seleflerine kıyasla en azından kağıt üzerinden yüzde 20'lik daha iyi performans göstermesi kuvvetle muhtemel. Öte yandan yeni seride ekran altı Face ID teknolojisi kullanılacağına yönelik söylentilerin de gerçeği yansıtmadığını belirtelim. Sektör kaynaklarına göre ilgili özellik ilk olarak 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer alacak.

Peki siz iPhone 16 serisinin tasarımı ve genel özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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