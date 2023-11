Instagram Hikayeleri Artık 7 Gün Boyunca Aktif Olacak!

Meta'nın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son haberlere göre platformun en çok kullanılan özelliklerinden olan Hikayeler, değişime gidiyor. Bununla birlikte Instagram Hikayeler özelliği şaşırtan biz özellikle karşımıza çıkacak. İşte detaylar!

Instagram Hikayeler için paylaşım süresi yedi gün olabilecek!

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da en çok vakit geçirilen yerlerden biri Hikayeler oluyor. Platformun Snapchat etkisiyle getirmiş olduğu bu özellik, kullanıcıların anlık durumlarını paylaştığı bir alan olmasıyla öne çıkıyor.

#Instagram is working on "My Week": show your stories for 7 days ?? ? Keeps stories shared over the last 7 days ? You can remove any story ? Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 18, 2023

Bugün çıkan haberlere göre Instagram, Hikayeler özelliği üzerinde değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik kapsamında kullanıcılar daha farklı bir Hikayeler süresiyle karşı karşıya kalacak. Yeni özellik ise Alessandro Paluzzi'nin X'teki paylaşımıyla ortaya çıktı.

Instagram bir sürü yeni özellik duyurdu! Yapay zeka çılgınlığı

Paylaşıma göre Instagram, "Haftam" adlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere şu anda paylaşıla hikayelerin süresi 24 saat. Bu süre dolduğunda paylaşımlar otomatik olarak yok oluyor. Yeni özellik sayesinde ise bu süre yedi güne çıkacak.

Özelliğin detaylarına baktığımızda kullanıcılar, favori hikayelerini seçerek bunları "Haftam" adlı bir koleksiyona ekleyecek. Burada ise yedi gün boyunca aktif bir şekilde kalacak. Ayrıca diğer hikayelerle birlikte Instagram ana ekranının üst kısmında takipçiler tarafından görülebilecek.

Genel olarak bakıldığında Öne Çıkanlar özelliğiyle benzer gibi duruyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar bu özelliğin gereksiz olduğunu dile getirdi. Instagram Haftam özelliğinin hikaye sayısıyla ilgili şu anlık bir kısıtlama yer almıyor. Öte yandan koleksiyonu kimlerin görebileceğine dair kriterli de belirlemek mümkün olacak.

Peki, siz Instagram Haftam özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!