IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt bedeli, yarından (1 Ocak 2026) itibaren için 54 bin 258 TL olarak uygulanacak. Yeni ücret, vergi ve harçlarda yıllık artış oranını belirleyen Yeniden Değerleme Oranı'nda (YDO) Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik sonrası yeniden hesaplandı.

YDO normal şartlarda yüzde 25,49 olarak hesaplanmıştı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu oran yüzde 18,95 olarak uygulanacak. Bu düzenleme, telefon kayıt ücretinde beklenen zammın daha düşük gerçekleşmesini sağladı.

Yapılan hesaplamaya göre, yüzde 18,95 artışla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL'ye yükselirken, indirimli oran uygulanmasaydı ücretin 57 bin 240 TL olması bekleniyordu. Böylece karar sayesinde kayıt bedelinde yaklaşık 3 bin TL'lik fark oluştu.

TELEFON AÇTIRMA İŞLEMİNDE ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ

2026 yılında ücret zamlanırken, yurt dışından getirilen cihazların kayıt sürecine ilişkin kuralların aynı şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Buna göre cihazın, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde kaydedilmesi gerekiyor. Süre aşıldığında cihaz iletişime kapatılıyor.

Ayrıca bir kişi kendi pasaportuna iki yıl içinde sadece bir cihaz kaydettirebiliyor. Kaydı yapılan telefonun ise yalnızca pasaport sahibinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı hatlarla çalışmasına izin veriliyor.

ÖDEME NEREDEN YAPILACAK?

2026 yılı için 54 bin 258 TL olarak belirlenen harç bedeli, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Ödeme işleminin ardından, e-Devlet kapısı üzerinden "IMEI Kayıt" işlemleri tamamlanarak cihaz kullanıma açılabilecek.

İşte yıllara göre IMEI kayıt ücretleri: