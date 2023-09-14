Huawei Watch Ultimate Gold Edition Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Watch Ultimate Gold Edition modelini tanıttı. ISO 22810 su geçirmezlik ve EN13319 dalış ekipmanı sertifikalı olan saat, altın çerçeve ve altın taçla tasarlanmıştır. 1,5 inç LTPO AMOLED ekran ve 530 mAh bataryaya sahiptir. Sağlık ve fitness özellikleri de bulunmaktadır. Fiyatı 2 bin 999 dolar.

Huawei, hem Türkiye hem de dünyada her yıl milyonlarca aksesuar ürün satmayı başarıyor. Akıllı saat sektöründe de zirveye oynuyor. Bugün de yeni Watch Ultimate Gold Edition modelini tanıttı. Biz de Huawei Watch Ultimate Gold Edition özellikleri, tasarımı ve fiyatı gibi tüm detayları paylaşıyoruz.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

Huawei Watch Ultimate Gold Edition, Watch Ultimate modelindeki gibi ISO 22810 su geçirmezlik ve EN13319 dalış ekipmanı sertifikalı olarak sahne aldı. Bu donanımı, modeli 100 metreye kadar su altında 24 saat dayanıklı kılıyor. Ayrıca zirkonyum bazlı alaşım yapısı ürünü, deniz tuzuna karşı dayanıklı kılıyor.

Ultimate Gold Edition, Huawei'in ilk altın akıllı saati olarak sunuluyor. Elmas kesim gravür işlemiyle oyulmuş 3D trapez desenler, altın çerçeve, altın taçla, kelebek tokalı altın PVD titanyum kayış bu benzersiz ürünün temel tasarım ögelerini oluşturuyor.

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1,5 inç LTPO AMOLED dairesel ekran ile sahne alan Huawei modeli, 530 mAh batarya ile sahne alıyor. Huawei, dolu bir batarya ile 14 güne kadar kullanım olabileceğini söylerken aktif kullanımda ise şarjının 8 güne kadar bitmeyeceğini belirtiyor. Cihaz, 60 dakikada tam dolum sağlayan Qi kablosuz şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Panerai gibi üst düzey saatler, havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan malzemelerle üretilir. Bu malzemeler, yüksek sıcaklıklarda bile şekil değiştirmeye karşı dayanıklıdır ve parlak bir metalik görünüm sunar. Bu kalite, saatleri lüks akşam yemekleri, dağlık araziler, sıcak çöller ve hatta günlük kullanıma uygun kılar. Renklendirme işlemi doğal ve dayanıklıdır, bu da pürüzsüz ve parlak bir yüzey sağlar.

Huawei Watch Ultimate'ın Nano-tech Seramik Çerçevesi, 24'ten fazla işleme tekniği, CNC hassas işleme ve hassas iç yapısının ince gravürü kullanılarak nano-mikrokristalin seramikten yapılmıştır. Seramik, değerli taşlara benzer bir parlaklığa sahipken, paslanmaz çelikten 6 ila 7 kat daha sert olmasıyla çizilme ve korozyon direnci özelliklerini de beraberinde getirir. Gold Edition da bu gibi özel işçilikleri barındırıyor.

Kalp atış hızı, kan oksijeni ve EKG ölçümleri gibi sağlık ve fitness özellikleri de mevcut. Öyle ki gelişmiş CE MDR sertifikalı EKG analizi, tüm gün kalp atış hızı izleme, tüm gün SpO2 izleme ve stres izleme gibi Huawei Watch GT3 serisinde bulunan tüm özellikler bu modelde de yer alıyor. Ek olarak kullanıcının sağlığını ve uykusunu izlemek için Huawei'nin TruSeen 5.0+ ve TruSleep 3.0 teknolojilerini barındırıyor.

Su altında dalış yaparken veya karanlık, az ışıklı bir alanda yürüyüş yaparken bile LTPO AMOLED ekran, ekranın her zaman görünür olmasını sağlar. Bu, özellikle dalış ilerlemenizi takip etmek için saatinize güvendiğinizde veya medeniyetten uzakta keşif yaparken akıllı saatinizin size çevresel koşullarınızı hatırlatmasına ihtiyaç duyduğunuzda önemlidir.

Cihazın sol üstünde bulunan yeni yardım düğmesi saat 10 konumunda yer alıyor. Kullanıcılar bu düğmeye kısa süre basarak Expedition moduna anında erişebilirler. Dalış modu kullanımdayken, kullanıcılar tüplü dalış modlarını kullanırken ortalama derinliği sıfırlamak veya gaz türlerini değiştirmek için yardımcı düğmeyi de kullanabilirler.

Huawei modelinin en ilgi çekici özelliklerinden birisi de Keşif Modu oldu. Mod, doğa gezisi sevenlerin ilgisini çekecek türden. Keşif Modu, Çift Frekanslı Beş Sistemli GNSS konumlandırmasını kullanarak yolculuğunuzun haritasını çıkarmaya olanak sağlıyor. Modda "Güvenle Geri Dön" gibi özellikler yer alıyor.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition teknik özellikleri:

Boyut: 48.5×48.5×13 mm

Bilek ölçüsü: 140-210 mm

Ağırlık: 76 gr

Ekran: 1.5 inç LTPO AMOLED, 466×466 piksel, 311 ppi

Sensörler: İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü, Manyetometre sensörü, Optik kalp atış hızı sensörü, Barometre sensörü, Sıcaklık sensörü

Su geçirmezlik: 10 ATM

Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2

Mikrofon: Var

Pil ömrü: 14 gün / yoğun kullanımda 8 gün / 530 mAh

Renk: Gold Edition

Fiyatı: 2 bin 999 dolar