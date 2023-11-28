Huawei, kendi uydu internet hizmetini test ediyor

Huawei, SpaceX'in Starlink ağına benzer şekilde kendi uydu internet hizmeti üzerinde çalışıyor. Çinli teknoloji devi, 660 Mbps'ye varan indirme hızlarına ulaşan uydu sisteminin test sonuçlarını paylaştı. Bu da uydu internet dünyasında önemli bir oyuncu olacağını gösteriyor.

Huawei'nin uydu internetinin ilk testleri 660 Mbps hızında

Telekomünikasyon endüstrisinin en büyük şirketlerinden olan Huawei, 6G kablosuz laboratuarında yeni denemeler gerçekleştiriyor. Huawei 6G departmanında çalışan araştırmacı Wang Jun, test bulgularını Çin'de düzenlenen bir etkinlikte sundu.

Kullanılan uydulara ilişkin ayrıntılar açıklanmasa da, Huawei'nin son yıllarda alt Dünya yörüngesine fırlatılan uyduları kullandığı düşünülüyor. Uydu internet testlerinin ticari hizmete açılması halinde, Huawei, sabir ağlarının hizmet vermediği uzak bölgelere bile internet erişimi sunacak.

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Huawei'nin ayrıca Starlink gibi markalara göre oldukça önemli bir avantajı bulunuyor. Şirket, uydu internetini Kirin işlemcisi kullanan cihazlarına entegre edebilir. Hatta, Çin'deki etkinlikteki testler Mate 60 Pro ile yapıldı.

Huawei internetinin yakın zamanda erişime açılması beklenmiyor. Ancak ilk testlerin 660 Mbps hıza ulaşması ve Mate 60 Pro gibi cihazların bu ağı desteklemesi, şirketin altyapıdan bağımsız telekom yeteneklerini güçlendirmesine yardımcı olacaktır.

Huawei ayrıca Çin-ABD gerilimi yüzünden birçok bölgede 5G hizmeti veremiyor. Kendi uydu internet ağıyla birlikte telekomünikasyon dünyasında yeni bir kapı aralayabilir.

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