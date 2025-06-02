Görme Engellilere Özgürlük: Yapay Zeka Destekli Bisiklet Geliştirildi

Görme Engellilere Özgürlük: Yapay Zeka Destekli Bisiklet Geliştirildi
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Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Muhammed Emir Ünalan, görme engellilerin bağımsız bisiklet sürmelerine olanak tanıyan 'Şahin Göz' adlı yapay zeka destekli bisiklet projesini geliştirdi. Proje, engelleri algılayarak sürücüyü sesli olarak uyarıyor.

MALATYA Erman Ilıcak Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ünalan, görme engelliler için yapay zeka destekli bisiklet geliştirdi.

Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ünalan'ın geliştirdiği bisiklete yerleştirilen yapay zeka destekli sensörler, görme engelli bireylerin fark edemediği engelleri erkenden algılayarak, sürücüye sesli uyarı veriyor. Ünalan, 'Şahin Göz' ismini verdiği projesini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda görücüye çıkardı. Ünalan, 'Şahin Göz'ün görme engelli bireyler tarafından test edildiğini ve olumlu tepkiler aldığını belirtti. Ünalan, "Geliştirdiğim sistem ile bisikletin önünde bulunan kamera yolda bulunan ve bisikletin önüne çıkabilecek engelleri resimliyor" dedi.

'GÖRME ENGELLİLER TEK BAŞINA BİSİKLET SÜREBİLECEK'

Görme engelli bireylerin 'Şahin Göz' sayesinde tek başına spor yarışmalarına katılabileceğini belirten Ünalan, "Görme engelli bireylerin yapay zeka destekli bir sistemle kendi başlarına bisiklet sürebilmelerini geliştirdiğim proje ile sağladım. Yapay zeka ile tespit edilen engellerin mesafesini hesaplıyoruz. Sistem 500-200 santimetre arası 50 santimetre aralıklarla, 200-50 santimetre arası 10 santimetre aralıklarla uyarı sıklığını arttırıyor. Ardından anlık bir şekilde bisiklet kullanıcısı olan görme engelli bireye hoparlörler aracılığı ile komut gönderiyoruz. Böylelikle engelle ulaşmadan birey yönünü engelsiz yola çevirebiliyor. Hedefin konumuna bağlı olarak sağ hoparlör ya da sol hoparlöre hedef eğer sağdaysa sağ, soldaysa sol olmak üzere hangi hoparlöre daha yakınsa o hoparlörden daha çok ses geliyor. Bu sayede görme engelli birey bisikleti sürerken hedefin tam olarak nerede olduğunu anlıyor ve kendi başına bisiklet sürüyor" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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