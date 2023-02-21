Globale gelmek için gün sayan Xiaomi 13 Pro performans testinde!

Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Xiaomi 13 serisi önümüzdeki günlerde globaldeki kullanıcıların da karşısına çıkacak. Akıllı telefonların 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor ve bir sürpriz yaşanmazsa Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış versiyonu Xiaomi 13 Lite modeli de aynı etkinlikte görücüye çıkacak. Son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13 Pro modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 13 Pro Geekbench veri tabanında göründü

Xiaomi 13 Pro'nun global sürümü, 2210132G model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.481, çok çekirdekli testlerden 4 bin 676 puan almayı başardı. Geekbench'e göre modele 12 GB RAM kullanılacak ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak.

Xiaomi 13 Pro'nun Çin ve global sürümü arasında herhangi bir tasarım ve teknik özellik farkının olması beklenmiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tanıtılacak akıllı telefonun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı konusunda akıllarda en ufak bir soru işareti yok.

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