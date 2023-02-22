Global yolundaki Xiaomi 13 performans testinde!

Xiaomi 13 serisi 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde kullanıcıların beğenisine sunulacak ve herhangi bir sürpriz olmazsa aynı etkinlikte Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış versiyonu Xiaomi 13 Lite modeli de vitrine çıkacak. Akıllı telefonların tanıtım tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Xiaomi 13 Pro'nun ardından serinin standart modeli de Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi 13 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı

Xiaomi 13'ün global sürümü, 2211133G model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.490, çok çekirdekli testlerden 5 bin 111 puan almayı başardı. Aynı zamanda bu puanların Çin sürümünden yüksek olduğunu belirtelim. Öte yandan Geekbench'e göre modelde 12 GB RAM kullanılacak ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak.

Xiaomi 13 modelinin Çin ve global sürümü arasında herhangi bir tasarım ve teknik özellik farkının olması beklenmiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tanıtılacak akıllı telefonun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı konusunda akıllarda en ufak bir soru işareti yok.

Globale gelmek için gün sayan Xiaomi 13 Pro performans testinde!

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, geçtiğimiz günlerde yaklaşan Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı. İddialar doğruysa, akıllı telefon globalde Çin'deki fiyatın neredeyse iki katına satılacak. Bu noktada 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 euroya raflardaki yerini alması bekleniyor. Aynı varyant Çin'de 588 euroya satılıyor. Burada RAM ve depolama açısından daha farklı versiyonların da kullanıcılara sunulacağını belirtelim.

Xiaomi 13 özellikleri