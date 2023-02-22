Global yolundaki Xiaomi 13 performans testinde!
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Xiaomi 13'ün global sürümü, 2211133G model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. İşte akıllı telefonla ilgili ayrıntılar!
Xiaomi 13 serisi 26 Şubat'ta Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde kullanıcıların beğenisine sunulacak ve herhangi bir sürpriz olmazsa aynı etkinlikte Xiaomi Civi 2'nin yeniden markalanmış versiyonu Xiaomi 13 Lite modeli de vitrine çıkacak. Akıllı telefonların tanıtım tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Xiaomi 13 Pro'nun ardından serinin standart modeli de Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.
Xiaomi 13 Geekbench veri tabanında ortaya çıktı
Xiaomi 13'ün global sürümü, 2211133G model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.490, çok çekirdekli testlerden 5 bin 111 puan almayı başardı. Aynı zamanda bu puanların Çin sürümünden yüksek olduğunu belirtelim. Öte yandan Geekbench'e göre modelde 12 GB RAM kullanılacak ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak.
Xiaomi 13 modelinin Çin ve global sürümü arasında herhangi bir tasarım ve teknik özellik farkının olması beklenmiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tanıtılacak akıllı telefonun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı konusunda akıllarda en ufak bir soru işareti yok.
Globale gelmek için gün sayan Xiaomi 13 Pro performans testinde!
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Roland Quandt, geçtiğimiz günlerde yaklaşan Xiaomi 13 modelinin Avrupa fiyat etiketini paylaştı. İddialar doğruysa, akıllı telefon globalde Çin'deki fiyatın neredeyse iki katına satılacak. Bu noktada 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip versiyonun 999 euroya raflardaki yerini alması bekleniyor. Aynı varyant Çin'de 588 euroya satılıyor. Burada RAM ve depolama açısından daha farklı versiyonların da kullanıcılara sunulacağını belirtelim.
Xiaomi 13 özellikleri
10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75¨, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma; 12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm; Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4, 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuzFiyat550 eurodan başlayan fiyatlar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2EkranOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 6,36 inç; 1080 x 2400 pikselArka kamera50 megapiksel, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.49¨, 1.0µm, PDAF, OIS;
Mobil Dünya Kongresi Çin Halk Cumhuriyeti Xiaomi Teknoloji Haberler
10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75¨, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma;
12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm;
Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4,
50 W kablosuz,
10 W ters kablosuzFiyat550 eurodan başlayan fiyatlar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!