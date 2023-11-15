Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerine tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği ve 12 ay boyunca aylık 10 GB internet hizmetini kapsayan Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını duyurdu.

Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Genç Teknoloji Destek başvuruları başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet hizmetini kapsayan Genç Teknoloji Destek başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullandı.