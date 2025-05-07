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Gaziantep Üniversitesi'nden Nanoteknoloji ile İplik Üretimini Hızlandıran Yenilikçi Makine

Gaziantep Üniversitesi'nden Nanoteknoloji ile İplik Üretimini Hızlandıran Yenilikçi Makine
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Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, iplik üretimini hızlandıran ve maliyetleri düşüren nanoteknoloji entegreli bir makine geliştirdi. 'Elektro-Sirospun' adı verilen makine, geleneksel iplik üretim sürecini tek bir süreçte birleştirerek önemli bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) görevli akademisyenler, iplik üretimini hızlandıran ve üretim maliyetini düşüren nanoteknoloji entegreli bir makine geliştirdi.

GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Doç. Dr. Ali Kılıç, Doç. Dr. Halil İbrahim İçoğlu ve Dr. Behzat Yıldırım, geleneksel iplik üretiminde kullanılan açma, temizleme, taraklama, çekme, fitil ve eğirme gibi aşamaları tek makinede birleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen proje sonucunda "Elektro-Sirospun" adı verilen yenilikçi makine üretildi.

Üretim sürecinde hem zaman tasarrufu sağlayan hem de maliyeti düşürmesi beklenen makinenin, tekstil sektöründe önemli dönüşüm yaratması hedefleniyor.

Makinenin ekonomiye katkı sağlamasının yanı sıra ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkması bekleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, AA muhabirine, 5 yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan bu makinenin nanoteknoloji alanında önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyledi.

Topalbekiroğlu, "Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri olarak Elektro-Sirospun yöntemiyle nanoliflerden iplik üretebilen bir makine geliştirdik. Bu sistem, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine ciddi katkılar sunacak. Geliştirdiğimiz makine, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde önemli gelişme olarak görülüyor." dedi.

GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Behzat Yıldırım ise makinenin çevre dostu filtrelerden ileri enerji çözümlerine kadar birçok alanda kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Teknoloji
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