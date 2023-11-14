fizy, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özelliklerle güncellendi

Dijital müzik platformu fizy'nin ana sayfası güncellendi. Yeni özellikleriyle müzikseverlere tercihlerini kişiselleştirme imkanı sunarken uygulama, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Renkleri yenilenen ve 'Sana Özel' alanı eklenen fizy, artık cep telefonundan farklı cihazlara bağlanıp müzik dinleyebilmenin önünü açacak.

fizy, kullanıcılarına uygulama üzerinde yapılan yenilikleri duyurdu. Bu kapsamda ana sayfa yenilendi, kullanıcıların dinleme geçmişine göre yepyeni listeler eklendi ve renkler güncellendi. 'Sana Özel' sekmesiyle uygulama, daha özgür ve keyifli kullanılabilecek.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"fizy kullanıcıları artık telefonundan farklı cihazlara bağlanıp istediği yerde müzik dinleyebilecek. Ayrıca şarkı sözlerini Instagram'ın 'Story' bölümünden de paylaşabilecek. Moodmeter özelliği sayesinde kullanıcılar fotoğraflarını çekerek moduna göre milyonlarca şarkı veya podcast'i de kolayca dinleyebilecek.

"fizy ile sadece müzikseverler değil podcast dinleyicileri de birçok yeniliğe kavuşacak. Kullanıcılar için her podcast'e özel renklendirilmiş ekranlar ve favori podcast'lerini hızlıca dinleyebilmelerini sağlamak için 'En Son Bölüm' butonları eklendi. Ayrıca podcast kütüphanesi de güncellenerek yeni podcast kanalları listeye eklendi.

"Kullanıcılar artık kendi playlist'lerini oluşturup sevdikleri listeleri profilinde paylaşabilecek. Bu sayede seçilen listeler herkes tarafından dinlenebilecek ve diğer kullanıcılar ile sosyalleşme imkanı sunacak."