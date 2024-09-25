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Fenomenlere 89 milyonluk reklam cezası

Fenomenlere 89 milyonluk reklam cezası
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yılın ilk 8 ayında 'örtülü reklam' ile gelir elde eden fenomenler ve dijital platformlar üzerinden yapılan reklamlara toplamda 89 milyon 59 bin 840 TL idari para cezası uyguladı. Geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir fenomen hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak 2024'te 550 bin 59 lira oldu.

Sosyal medya platformlarının büyümesiyle birlikte markalar ürünlerini tanıtmak için fenomenlerle iş birliği yapma yoluna gitti. Sosyal medya fenomenleri, genellikle ürünleri doğal bir şekilde hayatlarına entegre ederek tanıtıyor. Ticaret Bakanlığı, markalarla iş birliği yaptıklarını açıklamadan 'örtülü reklam' yapan sosyal medya fenomenleri ve influencer'ları yakından takip ediyor.

ÖRTÜLÜ VE YANILTICI REKLAMLAR DENETLENDİ

Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımlarından gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar birçok alandaki reklam ve tanıtım incelendi. Bazı paylaşımlarda, sağlık beyanı içeren ifadelerin olması, klinik, hastane, doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirme yapılması, reklamı yasak ürünlerin tanıtımının yapılması, kozmetik ürün tanımını aşan ifadelerin kullanılması, takviye edici gıda reklamında mevzuata aykırı ifadelerin yer alması gibi ihlaller tespit edildi. Ürün veya hizmetin tanıtımının reklam olduğunun açıkça belirtilmemesi durumunu oluşturan 'örtülü reklam' ile gelir elde eden fenomenlere bu kapsamda idari para cezaları uygulandı.

Fenomenlere 89 milyonluk reklam cezası

FENOMEN BAŞINA 550 BİN TL CEZA

Reklam Kurulu tarafından, tüketicilerin tüketim ve davranış kalıpları üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen başta fenomenler olmak üzere dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen reklam ve benzeri paylaşımlar ile ilgili yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin 840 TL idari para cezası uygulandı. Geçen yıl için mevzuata aykırı reklam yapan bir fenomen hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken bu tutar yeniden değerleme oranında artırılarak 2024'te 550 bin 59 lira oldu.

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Teknoloji

Ticaret Bakanlığı Sosyal Medya Teknoloji 3-sayfa Ekonomi Hukuk

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