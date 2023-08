Eylül 2023'te Çıkacak Yeni Oyunlar

Her geçen gün yepyeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Haliyle bu da oyuncular için sunulan seçeneği sürekli olarak artırıyor. Peki önümüzdeki ay piyasaya sürülecek yeni yapımlar neler? İşte Eylül 2023'te çıkış yapacak oyunlar!

Eylül 2023'te çıkış yapacak yeni oyunlar!

Önümüzdeki ay çıkış yapacak oyunlar arasında en merakla bekleneni hiç şüphesiz Bethesda Game Studios tarafından yıllardır geliştirilen Starfield. Günümüzden yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen hikayeye sahip yapımda NASA gibi bir kurum olan Constellation ekibinde yer alacak ve uzayı keşfedeceğiz.

Starfield'ın merakla beklenmesinin nedeni ise 1000'den fazla yolculuk yapılabilecek gezegen ile birlikte devasa bir evrene sahip olacak olması. Oyun, şu anda 899 TL fiyat etiketi ile ön siparişte ve 6 Eylül'de resmi olarak çıkış yapacak.

Bunun yanı sıra basketbol oyunu NBA 2K24 ise 8 Eylül'de oyuncuların karşısına çıkacakken, Baldur's Gate 3'ün PlayStation 5 konsol sürümü ise 6 Eylül'de çıkış yapacak. Öte yandan Payday 3, Cyberpunk: Phantom Liberty ve EA Sports FC 24 de Eylül 2023'te oyunculara sunulacak.

Eylül 2023'te çıkış yapacak oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun AdıPlatformlarÇıkış Tarihi Bomb Rush CyberfunkPS 4 / PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S1 Eylül 2023Rune Factory 3 SpecialSwitch, PC5 Eylül 2023Baldur's Gate 3PS 56 Eylül 2023StarfieldPC, Xbox Series X / S6 Eylül 2023Fae FarmPC, Switch8 Eylül 2023NBA 2K24Switch, PC, PS 4 / 5, Xbox Series X / S8 Eylül 2023Super Bomberman R 2PC, PS 4 / PS 5, Switch, Xbox Series X / S12 Eylül 2023The Crew MotorfestPC, PS 4 / PS 5, Xbox Series X / S14 Eylül 2023Baten Kaitos I & II HD RemasterSwitch14 Eylül 2023Monster Hunter NowMobil14 Eylül 2023GloomhavenSwitch, PS 4 / PS 5, Xbox Series X / S18 Eylül 2023Mortal Kombat 1PC, PS 5, Xbox Series X / S, Switch19 Eylül 2023Lies of PPC, PS 4 / PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S19 Eylül 2023WitchfireErken Erişim (PC)20 Eylül 2023Payday 3PC, PS 5, Xbox Series X / S21 Eylül 2023EternightsPC, PS 4 / 521 Eylül 2023Cyberpunk: Phantom LibertyPC, PS 5, Xbox Series X / S26 Eylül 2023My Time at SandrockPS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S26 Eylül 2023Mineko's Night MarketPC, Switch26 Eylül 2023Harvest Moon: The Winds of AnthosPC, PS 4, PS5, Switch, Xbox Series X/S26 Eylül 2023Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of DaiPC, PS 4 / 5, Switch, Xbox Series X / S28 Eylül 2023Fate/Samurai RemnantPC, PS 4 / 5, Switch29 Eylül 2023EA Sports FC 24PC, PS, Switch, Xbox29 Eylül 2023

