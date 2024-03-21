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Exitcom Recycling ve Co-Founder Academy, Çeşitliliğin Dijital Dönüşümü Eğitim Programını Başlattı

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Geri dönüşüm ve çevre teknolojileri sektörünün öncü firmalarından Exitcom Recycling, yenilikçi eğitim ve danışmanlık kurumu Co-Founder Academy ile birlikte "Çeşitliliğin Dijital Dönüşümü: Cinsiyet Eşitliği ve Yapay Zeka ile Geleceğe Yolculuk" isimli bir eğitim programını hayata geçirdi. Bu eşsiz iş birliği, hem kurum içi çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan çeşitlilik ve dijital dönüşüm bilincini artırmayı hedefledi.

Exitcom Recycling'in sürdürülebilirlik odaklı misyonu ve Co-Founder Academy'nin yenilikçi eğitim yaklaşımı, katılımcılara cinsiyet eşitliği ve yapay zekanın iş dünyasındaki önemi hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Program, aynı zamanda, katılımcılara dijitalleşme süreçlerini nasıl yönetecekleri ve bu süreçlerde çeşitliliği nasıl entegre edecekleri konusunda pratik beceriler kazandırdı.

Eğitim serisi, Co-Founder Academy uzmanları tarafından verildi. Irmak Başoğlu, Meyra Derman ve Muhammed İkitepe gibi alanında uzman eğitmenler, katılımcılara çeşitliliğin ve dijital teknolojilerin iş modelleri üzerindeki etkisini, sürdürülebilir ve etik iş pratiklerini nasıl uygulayacaklarını gösterdiler.

Programın temel bileşenlerinden biri, yapay zeka ve dijital dönüşüm teknolojilerinin sürdürülebilirlik çabalarına nasıl katkı sağlayabileceği üzerine odaklanmak. Bu, özellikle geri dönüşüm ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Exitcom Recycling için, şirketin çevresel etkiyi azaltma ve iş süreçlerini daha yeşil hale getirme hedefleri doğrultusunda büyük önem taşımaktadır.

Exitcom Recycling, bu ortak eğitim programıyla, katılımcıların sadece kendi sektörleri içinde değil, aynı zamanda genel olarak iş dünyasında pozitif değişim yaratmalarını sağlamak istiyor. Programın sonunda katılımcılar, hem kurumları için sürdürülebilir ve çeşitliliğe saygılı iş modelleri geliştirebilmeleri hem de dijital dönüşüm süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmeleri hedeflendi.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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