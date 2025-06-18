Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, Avrupa 9.'su Oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana Takımı, Shell Eco-Marathon Europe 2025 yarışlarında hidrojen prototip kategorisinde Avrupa 9'uncusu oldu.

ESTÜ'den yapılan açıklamada, Polonya'nın Kamien Slaski kentindeki Silesia Yarış Pisti'nde 10-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen yarışlara farklı enerji kategorilerinde 150'den fazla takımın katıldığı belirtildi.

Hidrojen prototip klasmanında mücadele eden ESTÜ Hidroana Takımı'nın, teknik kontrolleri ilk seferde başarıyla geçerek yarışa hızlı başlayan ekipler arasında yer aldığı ve 294 km metreküplük derecesiyle organizasyonu 9. sırada tamamladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın yarışta dereceye giren Hidroana Takımı'nı tebrik ederek, çalışmalara destek veren sponsorlara ve emeği geçen tüm takım üyelerine teşekkür ettiği bildirildi.