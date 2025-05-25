Elon Musk, X'teki Erişim Sorunlarını Yorumladı

Elon Musk, X'teki Erişim Sorunlarını Yorumladı
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Elon Musk, sosyal medya platformu X'teki erişim sorunlarına dikkat çekerek, sistemlerin yeterli yedekleme işlevini yerine getirmediğini ve büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ELON Musk, X'te yaşanan erişim sorunlarına dikkati çekerek sistemlerin beklenen yedekleme işlevini yerine getiremediğini ve operasyonel iyileştirmelerin şart olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Platforma dair haberleri paylaşan bir hesap, "X'te kesintiler yaşanıyor. Bu durum, X'in kiraladığı Oregon'daki veri merkezinde çıkan yangınla ilgili olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu paylaşıma yanıt veren Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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