77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

Köklü bir geçmişe sahip olan Alman elektronik üreticisi Astro Strobel iflas başvurusunda bulundu. Bergisch-Gladbach yakınlarındaki Bensberg'den Astro Strobel şirketi, web sitesinde Köln bölge mahkemesinin 10 Temmuz'da ilgili bir karar verdiğini duyurdu. Şirketin web sitesinde Genel Müdür Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" diye yazdı.

ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ İFLAS YARDIMLARIYLA ÖDENECEK

İflas yöneticisi Thomas Ellrich yeniden yapılanma için iyi bir şans görüyor ve "Bunun için temel ön koşullar mevcut. İşletme temelde sağlıklı ve şirketin müşterileri ve tedarikçileri siparişlerini ve teslimatlarını sürdürüyorlar" dedi. Ticari faaliyetler şimdilik devam edecek ve 115 çalışanın ücretleri Federal İş Ajansı'nın iflas yardımları yoluyla ödenecek.

Bensberg merkezli elektronik üreticisi 77 yıldır perakendecilere, ticari şirketlere ve sistem sağlayıcılara özellikle kablo TV, uydu alımı ve IPTV teknolojisi için elektronik cihazlar ve sistem çözümleri tedarik ediyor. Şirkete göre, öncelikle koronavirüs pandemisi ve ardından Ukrayna'daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları nedeniyle baskı altına girdi. Daha sonra büyük bir siparişin iptali mevcut zorluklara yol açtı.

ŞİRKET YENİ YATIRIMCI ARAYIŞINDA

Strobel, "Likidite durumu artık mahkeme dışında düzeltilemezdi" dedi. Bu nedenle yerel mahkemeye gitmek kaçınılmazdı. Şirket şimdi yatırımcı arayışında ve ilk görüşmelerini yaptı. Şirket 1947 yılında şu anki Genel Müdürün büyükbabası olan Adolf Strobel tarafından kurulmuştu.