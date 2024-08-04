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77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

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Almanya'da 77 yıl önce kurulan elektronik devi Astro Strobel, koronavirüs pandemisi ve ardından Ukrayna'daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları nedeniyle iflas etti. 1947 yılında şu anki genel müdürün büyükbabası olan Adolf Strobel tarafından kurulan şirketin yeni yatırımcı arayışında olduğu ve ilk görüşmelerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Köklü bir geçmişe sahip olan Alman elektronik üreticisi Astro Strobel iflas başvurusunda bulundu. Bergisch-Gladbach yakınlarındaki Bensberg'den Astro Strobel şirketi, web sitesinde Köln bölge mahkemesinin 10 Temmuz'da ilgili bir karar verdiğini duyurdu. Şirketin web sitesinde Genel Müdür Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" diye yazdı.

ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ İFLAS YARDIMLARIYLA ÖDENECEK

İflas yöneticisi Thomas Ellrich yeniden yapılanma için iyi bir şans görüyor ve "Bunun için temel ön koşullar mevcut. İşletme temelde sağlıklı ve şirketin müşterileri ve tedarikçileri siparişlerini ve teslimatlarını sürdürüyorlar" dedi. Ticari faaliyetler şimdilik devam edecek ve 115 çalışanın ücretleri Federal İş Ajansı'nın iflas yardımları yoluyla ödenecek.

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

Bensberg merkezli elektronik üreticisi 77 yıldır perakendecilere, ticari şirketlere ve sistem sağlayıcılara özellikle kablo TV, uydu alımı ve IPTV teknolojisi için elektronik cihazlar ve sistem çözümleri tedarik ediyor. Şirkete göre, öncelikle koronavirüs pandemisi ve ardından Ukrayna'daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları nedeniyle baskı altına girdi. Daha sonra büyük bir siparişin iptali mevcut zorluklara yol açtı.

77 yıl önce kurulan Alman elektronik devi Astro Strobel iflas etti

ŞİRKET YENİ YATIRIMCI ARAYIŞINDA

Strobel, "Likidite durumu artık mahkeme dışında düzeltilemezdi" dedi. Bu nedenle yerel mahkemeye gitmek kaçınılmazdı. Şirket şimdi yatırımcı arayışında ve ilk görüşmelerini yaptı. Şirket 1947 yılında şu anki Genel Müdürün büyükbabası olan Adolf Strobel tarafından kurulmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

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Yorumlar (9)

Selim Keskin:

krizden dolayı iflas etmiş. Almanya da da mı kriz var. kriz sadece bizde diye bilirdik.

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HALİS ER:

Almanya bu sefer bizi gerçekten kıskanıyor

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yanıt0
Hakiki Hakikat:

Ormanın ortasında bir eve benziyor resimde. Baya güzel. Galiba sadece 2 katlı ? Yani depremde belki tehlike az olur ?

yanıt1
yanıt5
Hasan Durmuş:

Bizim burda olsa malum tayfa bittik öldük nefes alamiyoz çok kötüyüz....

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10
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1gerceklerinsesi:

Astro stomel kim abi dalga mı geciyorsunuz ya

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24
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İlhan Fırat:

Kardeşim uzun makarna yiyosun galiba

yanıt0
yanıt1
Salih Kandıralı:

Bunlar daha iyi günler.

23
1
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Senrey26:

nerde duydum bilmiyorum. özellikle servet kazananların oğulları bir kısmını, torunları tamamını kaybetme oranı yüzde yetmiş civarında imiş. hazıra dağ dayanmaz.

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Atilla Han:

darısı diğer alman firmalarına

10
3
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