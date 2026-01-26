Haberler

Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Güncelleme:
Bir dönemin efsane cep telefonu markası Motorola, 10 yıllık aranın ardından Türkiye pazarına geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında görüşmelerin başladığı ifade edilmişti. Firmalar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve sektörün çıkacak sonucu yakından takip ettiği öğrenildi.

  • Motorola'nın Türkiye distribütörlüğü için Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında görüşmeler başladı.
  • Motorola, Türkiye pazarına dönüşünde Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modellerini sunabilir.
  • Motorola'nın Türkiye'deki faaliyetleri yaklaşık 10 yıl önce sonlandırıldı.

90'lı yıllar ve 2000'lerin başında cep telefonu pazarına damga vuran Motorola, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmıştı. Markanın Türkiye pazarına yeniden dönmesine yönelik adımlar ise akıllı telefon pazarındaki büyümeyle birlikte hâlâ dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Motorola'nın akıllı telefon ve aksesuar ürünlerinin Türkiye distribütörlüğüne ilişkin olarak Lenovo Ireland International Ltd. ile İndeks Bilgisayar arasında görüşmelerin başladığı daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmişti. Söz konusu süreçte taraflardan henüz yeni bir resmi açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.

MODELLER VE PAZAR STRATEJİSİ MERAK KONUSU

Uluslararası pazarda özellikle Razr serisi katlanabilir telefonlar ve Edge serisi amiral gemisi modelleriyle öne çıkan Motorola'nın, Türkiye'ye dönüşünün netleşmesi halinde bu ürünleri yerel pazara sunması bekleniyor. Sürecin tamamlanması, markanın Türkiye'deki rekabet dengelerine yeniden dahil olması anlamına gelecek.

SEKTÖRDE BEKLENTİ SÜRÜYOR

Motorola'nın Türkiye pazarına geri dönüşü, akıllı telefon sektöründe rekabeti artırabilecek önemli adımlardan biri olarak görülürken, distribütörlük görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı sektör tarafından yakından izleniyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

motorolo iyidir.

