EA Sports'un FIFA Serisi Yeni Bir Hata İle Karşı Karşıya

Ea Sports'un FIFA serisi uzun zamandır eğlenceli ancak sinir bozucu hatalarla boğuşuyor ve genellikle oyuncular arasında komik fizik aksiliklerine neden oluyor. Ancak, FC 24'te yayılan son aksaklık muhtemelen şimdiye kadarki en sorunlu olanı.

Topu kendinize yapıştırıp koşmanıza yarayan FC 24 hatası

Bu hata, bir oyuncunun topu mucizevi bir şekilde bacağının arkasına mıhlayan bir beceri hareketi yapmasını sağlayarak, rakipleri hiçe sayarak doğrudan kaleye koşmasına olanak tanıyor. Rakipler bu açık karşısında çaresiz kalıyor.

New glitch with Trickster+ playstyle ?? WTF ?? pic.twitter.com/qiVuiZVhMa — EAFC 24 News (@EAFC24_News) October 18, 2023

Hatanın kaynağı belli değil, ancak rekabetçi çok oyunculu oyunları etkileyecek kadar yaygın. Ultimate Team'in oyuncu sıralamalarını ve ödüllerini etkileyen Division Rivals modunda, oyuncular bu oyun bozucu manevranın kliplerini paylaşmak için sosyal medyayı kullandılar.

"Baldır driplingi" olarak adlandırılan bu aksaklık, bazıları tarafından oyunu oynanamaz hale getirdiği şeklinde değerlendirildi. Oyuncular bu açığın videolarını paylaşarak haksız avantaj sağlamak için kullanımının artmasına katkıda bulunuyorlar.

However it is hilarious to watch when you just run through a team ?? pic.twitter.com/hrpm3EEq5u — Scott Bird (@Birdiex94x) October 19, 2023

Ea Sports sorunu aktif olarak araştırıyor ve topun belirli durumlarda hatalı olarak top sürenin bacağına yapışabildiğini kabul ediyor. Şu an itibariyle bir düzeltme uygulanmadı ve raporlar bu istismarın rekabetçi Hafta Sonu Ligi modunda hasara yol açtığını gösteriyor. Bu modda oyuncular ödüllerini belirlemek için 20 maçta mücadele ediyor.

EA Sports FC 24 için 100'den fazla sorunu ele alan ve çeşitli oynanış, ses ve görsel değişiklikler getiren üçüncü büyük güncellemenin yakın zamanda yayınlanmasına rağmen, hala gördüğünüz gibi eksikler mevcut.

????There is a huge juggle glitch in the game right now! It appears to be happening with players that have the "Trickster+" playstyle. ??This needs to be patched asap.#EAFC24 #FIFA #fut #ut #FIFA24 @NepentheZ@InceptionXx@NickRTFM@MattHDGamer@FutSheriff@DonkTrading pic.twitter.com/LY86JiyvWT — HPH-Trading (@HphTrading) October 18, 2023

Oyun, Ultimate Team tutkunlarının potansiyel olarak memnun olan tek demografik grup olmasıyla birlikte, umulan önemli iyileştirmeleri görmedi. Oyunun geri kalanı, FIFA lisansından uzaklaşırken biraz ihmal edilmiş gibi görünüyor.

EA, geçmişteki benzer sorunlara rağmen Hafta Sonu Ligi'ni ertelemekten kaçındı ve oyuncuları zafer peşinde koşarken baldırdan top sürme istismarıyla boğuşmak zorunda bıraktı.

