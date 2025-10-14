Haberler

E-Ticaret devi 250 bin kişiyi işe alacak

E-Ticaret devi 250 bin kişiyi işe alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de siparişlerin hızla arttığı tatil dönemine hazırlanan Amazon, lojistik ve dağıtım ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici istihdam planını açıkladı. Şirket, tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonlarda saatlik 1000 lira ücret ödeyecek.

ABD'de yaklaşan tatil sezonu öncesi e-ticaret devi Amazon, lojistik ve taşıma ağlarını güçlendirmek amacıyla 250 bin kişilik geçici istihdam planını duyurdu. Şirket, bu sayıyla son iki yılda olduğu gibi bu yıl da aynı ölçekte personel alımı yaparak operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor.

E-TİCARETTE BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

Veri analiz şirketi Adobe Analytics, 2025 tatil döneminde ABD'de çevrimiçi satışların önceki yıllara göre daha yavaş büyüyeceğini, ancak yine de genel perakende satış artışını geride bırakacağını öngörüyor.

TARİFE ETKİSİ SINIRLI OLACAK

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatına getirdiği yeni tarifelerin tatil satışlarına sınırlı etki yapması bekleniyor. Uzmanlar, birçok perakendecinin stoklarını önceden doldurmuş olmasının, fiyat baskısını hafifleteceğini belirtiyor.

ÜCRETLER VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Amazon, tam zamanlı ve yarı zamanlı pozisyonlarda saatlik ortalama 23 dolar ücret sunduğunu, sezonluk işçilerin ise saatte 19 doların üzerinde kazanç elde edeceğini açıkladı. Şirket ayrıca çalışanlara sağlık sigortası, eğitim desteği ve kariyer gelişim imkanları gibi yan haklar da sağlayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

250 bin KÖLE

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 237.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Bana vize cikti Amozanda calisacam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

türkiyede aynımı acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
Ülkeyi sarsan facia! Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi: 14 ölü

Şiddetli yağış altın madenini mezarlığa çevirdi
title