Bu içeriğimizde, dünyanın en popüler web sitelerinin 2010 yıllarındaki arayüzlerini sizler için bir araya getirdik.

20 Aralık 1990 tarihinde Tim Berners-Lee tarafından kurulan World Wide Web, web sitelerin başlangıcı oldu. O günden bu yana milyonlarca web sitesi yayımlandı. Ancak aralarından yalnızca Google, Facebook, YouTube ve Yahoo! gibi birkaç tanesi, dünyanın en popüler web siteleri haline geldi.

Demin sözünü ettiğimiz en çok ziyaret edilen web siteleri, günümüzde oldukça kullanışlı bir arayüze sahip olsalar da, 2010 yıllarında yeniye kıyasla daha farklı bir tasarım mevcuttu. Peki dünyanın en popüler web siteleri 2010 yılında nasıl görünüyordu?

2010 yılına gidelim: Dünyanın en popüler web siteleri nasıl görünüyordu?

İçeriğe geçmeden önce belirtmekte fayda var ki; dönemine göre düşündüğümüzde 2010 ile 2023 yıllarındaki arayüzler arasında bir fark yok. Zira o yıllardaki tasarımlar, zamanın trendlerine göre oldukça güzel bulunuyordu.

Bu bağlamda, şimdi göreceğiniz arayüzler gözünüze güzel görünmemiş olsa da, o zamanlar için oldukça hoştu. Zira bundan 10-20 yıl sonra da 2023'teki web sitelerin arayüzleri için de aynı düşüncede olacağız. O halde lafı çok uzatmadan içeriğe geçelim ve biraz duygulanalım.

Google

Google web sitesi günümüz ile karşılaştırıldığında, sayfadaki içeriklerin yerlerinde bir değişiklik olmasa da, stil bakımından önemli bir gelişme olduğunu görebilmek mümkün. Bunu metin kutuları ve butonlarda fark edebilirsiniz.

Instagram logosunun geçmişten günümüze değişimi

Amazon

Dünyanın en popüler e-ticaret devlerinden Amazon, rakibi eBay'e benzer bir arayüze sahipti. Sol tarafta kategoriler, üst tarafta arama çubuğu ve tam ortada ise ürünler listeleniyordu.

Yahoo!

Yahoo!, günümüzde eskisi gibi popüler olmasa da, o dönemin en çok ziyaret edilen arama yapma siteleri arasında yer alıyordu. Günümüzde ise yerini Google gibi güçlü rakiplere bıraktı. Tabii tamamen mezara gömülmüş değil, halen önemli bir kullanıcı kitlesi bulunuyor.

Facebook

Meta'nın sahibi olduğu Facebook, o dönemlerde 7'den 70'e milyonlarca insan tarafından kullanılıyordu. Dünyanın dört bir yanından kullanıcısı olan sosyal medya platformunun arayüzü, uzun bir süre yukarıdaki gibi kaldı. Sonrasında ise önemli bir değişim geçirdi ve günümüzdeki halini aldı.

Twitter

2010 yılında Facebook gibi en çok ziyaret edilen sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, günümüzde bambaşka bir arayüz ile popülerliğini halen sürdürüyor. Fakat X adıyla…

YouTube

En eski web sitelerinden birisi de hiç şüphesiz YouTube. Google'a ait olan bu video izleme platformu, 2010 yılında Türkiye'de pek popüler sayılmazdı. Fakat aradan geçen birkaç yılın ardından neredeyse herkes tarafından bilinir oldu. Bunda Türk YouTuber'ların da önemli bir etkisi oldu.

eBay

O dönemlerde Amazon'a benzeyen bir arayüze sahip olan eBay'da en çok oyunlar ve elektronik ürünler aranıyordu. Bunu sayfadaki en çok aratılanlar kısmından görebilirsiniz. Call of Duty ve Resident Evil oyunları bir yana, Xbox ve PlayStation gibi konsollar da oldukça takip ediliyordu.

Apple

Günümüzde teknoloji devi olarak varlığını sürdüren Apple, bugün sahip olduğu daha modern web sitesinde de siyah ve beyaz renklerini yaygın olarak kullanıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz 2010 yılındaki web sitesindeki iPhone 3G tanıtımı ise oldukça göze çarpıyor.

LinkedIn

Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, pek çok sektörde çalışan kişileri bir araya getiren sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkıyor. CEO'lara bile kolayca ulaşabileceğiniz bu platform, o yıllarda da oldukça popülerdi.

Microsoft logosunun geçmişten günümüze değişimi

Wikipedia

Wikipedia'nın 2010 ve 2023 yıllarındaki arayüzlerini karşılaştırdığımızda önemli seviyede bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Tabii yazı yazma kutuları ve butonlardaki ince değişimler, gözden kaçmıyor.

Microsoft

Apple gibi teknoloji devi olan Microsoft'un web sitesi, rakiplerine kıyasla daha renkli bir arayüze sahipti. Şirketin eski logosunu da görebileceğiniz bu sitede, şu anda desteği sona eren ve hatta kendisi için mezar taşı bile yapılan Internet Explorer 8 sürümünün çıktığı haberi de bizlere bir mazi yaşatıyor.

Oracle

Microsoft'un ardından en popüler yazılım şirketi olan Oracle, teknoloji ile ilgili pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Öyle ki şirket, özellikle veri yönetimi konusunda önemli hizmetler sunuyor. En çok kullanılan programlama dillerinden Java'yı da destekliyor.

ShiftDelete.net

Listenin son sırasında ise şu anda bu içeriği okuduğunuz web sitesi ShiftDelete.net yer alıyor. Günümüzde milyonlarca tekil ziyaretçisi ile Türkiye'nin en popüler teknoloji haber sitelerinden ShiftDelete.net, daha kullanışlı ve hoş bir arayüz ile devamlılığını sürdürüyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 2010 yılında en iyi arayüze sahip web sitesi hangisiydi? Konu ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.