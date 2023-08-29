Dünyanın en büyük elektrikli gemisi denize açılmaya hazırlanıyor!

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobiller ve uçakların ardından artık elektrikli gemiler de piyasaya sürülmeye başladı. Incat Tasmania ise sınıfının en büyüğü olarak nitelendirdiği gemisini yakın zamanda denizlere çıkarmaya hazırlanıyor.

En büyük elektrikli gemi 2025 yılında denizlere iniyor

Güney Amerikalı denizcilik şirketi Buquebus için inşa edilen 130 metre uzunluğundaki elektrikli feribot, 2025 yılından itibaren Arjantin ile Uruguay arasında hizmet verecek. Incat Hull 096 olarak adlandırılan elektrikli gemi, 2 bin 100 yolcu ve 225 araç kapasitesine sahip olacak. Gemide ayrıca 2 bin metrekareden büyük bir alışveriş merkezi olacak.

Güney Amerika'da kullanılmak üzere Avustralya'da inşa edilen elektrikli geminin parçaları ise dünyanın dört bir yanından geliyor. Geminin elektrik motorları Fin teknoloji grubu Wärtsilä'dan gelirken, 40 MWh kapasiteli bataryalar ise Norveçli Corvus Energy tarafından sağlanacak.

Dünya'daki hava kirliliği uzaydan görüntülendi!

8 adet elektrikli motoruna sahip olacak Incat Hull 096 konusunda henüz detaylar ise açıklanmış değil. Bu yüzden gemide kullanılacak olan motorların gücünü, geminin maksimum hızını ve menzili şimdiden söylemek oldukça güç.

Diğer yandan elektrikli gemilerin de yaygınlaşması ile karbon salınımının da önemli oranda azalması bekleniyor. Bilindiği gibi birçok cruise ve yük gemisi, otomobiller ile kıyaslanamayacak kadar çok karbon salınımı yapıyor. Büyük çaplı gemiler, binlerce aracın bir yılda atmosfere bıraktığı zararlı gazlardan daha fazlasını sadece tek bir seferinde oluşturabiliyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ile çevre kirliliğine karşı da önemli bir adım atılmış olacak. Temzi enerji üretimi ve elektrikli araçlar sayesinde iklim krizinin de önüne geçilmesi planlanıyor. Peki siz sayıları gittikçe artan elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşklerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.