DPÜ'nün teknolojik yüzü Tasarım Teknokent'e yeni bina

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz:

"Ülkemiz, milletimiz, Türkiye'miz ve Kütahya'mız için teknoloji üretiyoruz"

KÜTAHYA - Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün de ortağı olduğu Dumlupınar Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.'nin yeni hizmet bina inşaatı devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Teknokentimiz üniversitemiz ve şehrimizin teknoloji üreten parlayan yıldızı. Hızlı bir ivme kat etti, nitelikli projeler ile gelişim ve değişimini devam ettirmek için kapasitesini artıracak yeni binası tamamlanmak üzere, bizde yakından takip ediyor ve destek oluyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ise, mevcut 50'den fazla aktif Teknokent şirketine ilaveten, 72 şirketin daha yer alacağı yeni bir Teknokent hizmet binası inşaatının hızla devam ettiğini ifade etti.

Türkiye genelinde 70 teknokentin endekste yer aldığını ve 3 yıl önce sonuncu sırada yer alan Kütahya Tasarım Teknokent'in 55. sıraya yerleştiğini kaydeden Genel Müdür Öz, "Kütahya Tasarım Teknokent olarak ülkemiz, milletimiz, Türkiye'miz, Kütahya'mız için teknoloji üretiyoruz" diye konuştu.

Yeni hizmet binasıyla birlikte Kuluçka şirketleri dahil toplam 125 şirkete laboratuvar ve test merkezi hizmeti de verileceğini belirten Öz, "Teknokentlerin kuruluşu ve süreçlerinin takibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne bağlı aktif 100 Teknopark var. Teknoloji Geliştirme Bölgesi kanuna tabi kurulup işletiliyorlar. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin artışı ülkemiz, teknoloji, Ar-Ge inovasyon projelerimiz açısından çok önemli. Ar-Ge harcamalarının artması ekonomik büyümeyi de pozitif yönde etkileyen unsurlardan bir tanesi. Bizde Kütahya Tasarım Teknokent olarak ülkemiz, milletimiz, Türkiye'miz, Kütahya'mız için teknoloji üretiyoruz. Şu anda yakaladığımız ivme bize mutluluk veriyor. Bundan sonra daha da güzel başarılara imza atmayı arzu ediyoruz, planlıyoruz, ümit ediyoruz. Şu anda 100 tane Teknokent içerisinde endekslenen 70 tanesi 70 tane Teknopark içinde 2022 yılı endeksi itibarıyla 55'inci sıradayız. Malumunuz biz 3 yıl önce sonuncu sırada idik ve neredeyse kapatılıyorduk. Bu son 3 yıl içerisinde gelmiş olduğumuz nokta bizim için mutluluk verici. Bundan sonra neler yapacağız? Şu anki Kütahya Tasarım Teknokent 50 den fazla şirketiyle mevcut binası kuluçka merkezi dahil dolu olduğu için bundan 1 yıl önce ek bina inşaatına başladık. Yaklaşık inşaat maliyeti yeni rakamlarla 100 milyon civarında. Burada 53 orada da 72 şirketimiz olacak, laboratuvarları, test merkezleriyle. Ayrıca Almanya merkezli bir şirket ile batarya merkezi kurmayı da planlıyoruz. Bir Amerikan şirketi ile görüşüyoruz, yakında lojistik yazılım uygulamalarını teknokentimizde geliştirmeye başlayacak. Sadece Kütahyalı Ar-Ge firmalarımız değil Türkiye'nin birçok güzel şehrinden girişimcilerimiz var artık. Burada 300 mühendisin çalışmış olduğu bir teknoloji kampüsüne dönüşmeyi planlıyoruz. Bir önceki Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şu an ise DPÜ Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile değerli projeci hocalarımız bizi her zaman desteklemeye devam ediyorlar. Valimizin de desteği her an yanımızda. Belediye Başkamız, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Ticaret Odalarımız, Organize Sanayi Bölgelerimiz hepsi bizim yanımızda. Biz proje ve teknoloji üretmeye devam ediyoruz. Şehrimizi de şehrimizi de arkamıza alarak" diye konuştu.