DJI Osmo Pocket 3 ile Drone ve Gimbal Pazarında Yenilik

Drone ve gimbal pazarının dünyadaki rakipsiz lideri DJI, tek bir gövde 2 farklı ürünü birleştirdi. DJI, Osmo Pocket 2 de önemli güncellemeler yaparak Osmo Pocket 3'ü tasarladı ve gövdeye 2 inç döndürülebilir dokunmatik ekran ile birçok çarpıcı özellik ekledi.

Özellikle yaratıcı içerik peşinde koşan ve her an hareket halinde olanların yanında taşıyabileceği cep boyutundaki Osmo Pocket 3, her ihtiyaca çözüm olabilecek ve içerik üreticilerin daha özgür çalışmalarına fırsat verecek özelliklerle donatıldı.

DJI Osmo Pocket 3 neler sunuyor? İşte özellikleri!

Osmo Pocket 3, zengin ayrıntılara sahip görüntüleme sağlayan güçlü bir 1 inç CMOS sensöre, hassas kontrol için sezgisel 2 inç dönebilen dokunmatik ekrana ve yatay ve dikey çekim arasında zahmetsizce geçiş yapma yeteneğine sahip. Çarpıcı 4K/120 fps video, üç eksenli mekanik sabitleme ve onu her hareketli an için mükemmel bir yol arkadaşı haline getiren bir dizi akıllı özellikle geldi.

Kompakt ve esnek Osmo Pocket 3, zorlu aydınlatma koşullarında bile benzersiz görüntü kalitesi sunan 1 inçlik CMOS sensöre sahip. 4K/120 fps'de çekim yapabilme özelliği sayesinde her an kusursuz bir netlikle yakalanabiliyor.

DJI Osmo Pocket 3 inceleme!

Osmo Pocket 3'ün gece çekimleri, özel görüntü kalitesi optimizasyonu sayesinde düşük ışıklı sahnelere netlik ve özgün renklerle hayat veriyor. Kamera, her karede net ve parlak bir cilt sunmak için farklı cilt tonlarına göre pozlamaya ince ayar yapıyor.

Profesyonel düzeyde yaratımlar için Osmo Pocket 3, manzaraları olağanüstü ayrıntılarla kaydeden, doğru renkler ve canlı vurgular sunan 10 bit D- Log M ve 10 bit HLG renk modları sunuyor. 10 bit D-Log M ile bir milyara kadar renge ulaşılabiliyor ve her çekimde zengin ayrıntılar deneyimlenebiliyor; 10 bit HLG HDR kayıt ise HDR özellikli ekipmanlarda çarpıcı görseller için daha yüksek bir dinamik aralık sağlıyor.