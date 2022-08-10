Discord, Android kullanıcıları için büyük bir güncelleme getiriyor!

Discord, Android uygulamasına yönelik büyük bir güncelleme duyurdu. Uygulama böylece tüm işletim sistemlerinde benzer performans sunacak.

Özellikle oyuncular arasında oldukça popüler olan sesli sohbet ve mesajlaşma uygulaması Discord, güncelleme alma hızı ile Android kullanıcılarının canını zaman zaman sıkabiliyor. iOS ve masaüstü kullanıcıları uygulamaya gelen yeniliklere zaman kaybetmeden ulaşırken Android kullanıcıları için ise bunu söylemek oldukça zor. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

Discord, tüm cihazlarda aynı anda güncelleme alacak

Discord, Android uygulamasını geliştirmeye yönelik büyük bir güncelleme duyurdu. Discord, React Native geliştirme çerçevesini kullanarak uygulamayı yeniden oluşturmuş ve otomatik bir güncelleme yayınlamıştı. Bu son duyuru ile birlikte Android kullanıcıları uygulamada önemli iyileştirmeler bekleyebilir.

En popüler Discord müzik botları

Meta tarafından geliştirilen React Native, Facebook gibi önemli Android ve iOS uygulamalarına güç sağlıyor. Bu geliştirme çerçevesini özel yapan şey ise geliştiricilerin çok fazla çaba harcamadan platformlar arasında çalışmasına, zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine olanak sağlaması olarak gösterilebilir.

Böylelikle Android kullanıcıları, iOS ve masaüstü kullanıcılarıyla yaklaşık aynı zaman güncellemeleri almaya başlayabilecek. Yeni geliştirme süreci aynı zamanda Android kullanıcılarının daha sık güncelleme alacağı anlamına da geliyor. Yeni güncelleme ile birlikte farklı platformdaki uygulama farklılıklarının da azalması bekleniyor.

Güncellemeden önce, Discord ekiplerinin farklı cihazlar için farklı kod tabanları tutması gerekiyordu. Ancak yeni geliştirme süreci tüm bu süreci hızlandıracak. Ekiplerin bakım yapması gereken daha az kod tabanı olması dolayısıyla, herhangi bir hata düzeltme ya da güncelleme Android cihazlara çok daha hızlı bir şekilde ulaşacak.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte Discord, Android kullanıcılarını daha fazla memnun etmeyi hedefliyor. Bakalım Discord, tüm kullanıcılarına benzer deneyimi yaşatmayı başarabilecek mi? Peki siz Discord'un aldığı bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.