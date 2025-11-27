Cyberpunk 2077'nin satış rakamları, geliştirici için belkemiği oldu

Çıkışındaki teknik sorunlar ve eleştirilerle gündeme gelen Cyberpunk 2077, uzun vadeli desteği, güncellemeleri ve genişleme paketleriyle yeniden ivme kazandı.

SATIŞLAR 35 MİLYONU GEÇTİ

Özellikle 2023'te çıkan Phantom Liberty genişlemesi ve oyunun sürekli iyileştirilmesi, satış grafiklerinin yeniden tırmanmasını sağladı. Geliştirici CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin satışlarının 35 milyonu aştığını açıkladı

CD Projekt yöneticileri, özellikle oyun devamlılığı ve yenilik odaklı yaklaşımın, Cyberpunk 2077'yi "gelir kaynağı" haline getirdiğini belirtti.

ŞİRKET İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Cyberpunk 2077'nin bu satış başarısı, CD Projekt'in finansal dengesinde büyük pay sahibi. Oyun ve genişlemeleri sayesinde şirketin gelir tabanı güçlü kalırken; beklenen yeni projelere yatırım imkânı tanınıyor.

Öte yandan, bu başarı sonrası stüdyo gözünü hem oyunun devamına hem de yeni büyük projelere dikmiş durumda — bu da oyuncular ve yatırımcılar için umut verici.

Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt, bilimkurgu/RPG oyunu Cyberpunk 2077'nin toplam satışlarının 35 milyon adeti geçtiğini duyurdu. Bu rakam, oyunun 2020'de çıkışından bu yana elde edilen en büyük başarı özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.