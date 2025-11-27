Haberler

Cyberpunk 2077'nin satış rakamları, geliştirici için belkemiği oldu

Cyberpunk 2077'nin satış rakamları, geliştirici için belkemiği oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt, bilimkurgu/RPG oyunu Cyberpunk 2077'nin toplam satışlarının 35 milyon adeti geçtiğini duyurdu. Bu rakam, oyunun 2020'de çıkışından bu yana elde edilen en büyük başarı özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Çıkışındaki teknik sorunlar ve eleştirilerle gündeme gelen Cyberpunk 2077, uzun vadeli desteği, güncellemeleri ve genişleme paketleriyle yeniden ivme kazandı.

SATIŞLAR 35 MİLYONU GEÇTİ

Özellikle 2023'te çıkan Phantom Liberty genişlemesi ve oyunun sürekli iyileştirilmesi, satış grafiklerinin yeniden tırmanmasını sağladı. Geliştirici CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin satışlarının 35 milyonu aştığını açıkladı

CD Projekt yöneticileri, özellikle oyun devamlılığı ve yenilik odaklı yaklaşımın, Cyberpunk 2077'yi "gelir kaynağı" haline getirdiğini belirtti.

Cyberpunk 2077'nin satış rakamları, geliştirici için belkemiği oldu

ŞİRKET İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Cyberpunk 2077'nin bu satış başarısı, CD Projekt'in finansal dengesinde büyük pay sahibi. Oyun ve genişlemeleri sayesinde şirketin gelir tabanı güçlü kalırken; beklenen yeni projelere yatırım imkânı tanınıyor.

Öte yandan, bu başarı sonrası stüdyo gözünü hem oyunun devamına hem de yeni büyük projelere dikmiş durumda — bu da oyuncular ve yatırımcılar için umut verici.

Polonyalı oyun stüdyosu CD Projekt, bilimkurgu/RPG oyunu Cyberpunk 2077'nin toplam satışlarının 35 milyon adeti geçtiğini duyurdu. Bu rakam, oyunun 2020'de çıkışından bu yana elde edilen en büyük başarı özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Cyberpunk 2077'nin satış rakamları, geliştirici için belkemiği oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Teknoloji
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
title