Commvault, Türkiye'yi Bölgesel Merkez Olarak Seçti

KÜRESEL ölçekte veri koruma, yedekleme, arşivleme, iş sürekliliği ve bulut temelli yedekleme servisi çözümleri sunan Commvault, Türkiye'deki operasyonlarını bölgesel bir merkez haline getirdiğini duyurdu. Şirket, 16 ülkenin yönetimini devralan Türkiye ofisinin, son 2 yılda bölgedeki büyüme hızını yüzde 35 üzerinde artırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Commvault'un Türkiye operasyonlarının genişlemesi, yalnızca bölgesel bir merkez olma rolünü pekiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda şirketin uzun vadeli büyüme vizyonuna da katkı sağlıyor. Türkiye, Commvault'un EMEA bölgesinde stratejik önem taşıyan bir teknoloji üssü haline geliyor."

KRİTİK VERİLER İÇİN YENİ NESİL GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

Commvault; mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 'Siber Dayanıklılığa Terfi Edin' temalı SHIFT etkinliğinde; güvenli veri yedekleme, gerçek zamanlı tehdit analizi, çoklu veri merkezlerinde yönetim, arşivleme ve kesintisiz operasyon gibi kritik konularda yeni nesil çözümlerini tanıttığını aktardı.

Kurum içi, bulut ve hibrit ortamlardaki verileri korurken; yazılım ve hizmet modeli seçenekleriyle veri güvenliğini esnek biçimde sunduğunu belirten şirket, yedekleme, felaket kurtarma, tehdit tespiti ve uyumluluk çözümleriyle öne çıkıyor.

Commvault; fidye yazılımlarına karşı gelişmiş koruma, hızlı ve güvenilir veri kurtarma, regülasyonlara uyum ve maliyet etkin yönetim imkanı sağladığını bildirdi. Böylece kurumlar kesintisiz operasyonlarını sürdürürken, son kullanıcıların da verilerine her koşulda güvenle erişebildiği aktarıldı.

Commvault Cloud, Backup as a Service platformuyla yedekleme süreçlerini daha da kolaylaştırarak Veri Yedekleme ve Koruma'yı hizmet modeli ile sunduğunu dile getirdi. Bu sayede kurumların yazılım yönetimi, medya yönetimi, kapasite planlama gibi işlerle kafa yormadan verilerini güvenle yedekleyebildiği ifade edildi.

'KURUMLARIN İŞ SÜREKLİLİĞİNİ YENİDEN TANIMLIYORUZ'

Commvault Türkiye Ülke Müdürü Faruk Çalışkan, "Bugün artık siber dayanıklılık bir tercih değil, tüm IT sistemleri için vazgeçilmez bir zorunluluk. Commvault olarak, kurumların sürekli değişen tehdit ortamında iş sürekliliğini yeniden tanımlıyor; proaktif risk yönetimi, güvenli veri saklama, gelişmiş tehdit analizi ve değiştirilemez yedekleme çözümleriyle kesintisiz operasyonlarını destekliyoruz. Yeni nesil uygulamalar, mikroservis mimarileri, NoSQL veritabanları ve çoklu bulut ortamları artık kurumsal iş süreçlerinin vazgeçilmez unsurları haline geldi. Daha karmaşıklaşan IT altyapısının güvenle korunması eskisinden çok daha fazla önem arz ediyor" dedi.