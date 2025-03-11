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Çok sayıda teknoloji şirketine yönelik soruşturma başlatıldı

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Dev marketlere yönelik başlatılan soruşturmanın ardından Rekabet Kurulu bu kez teknoloji şirketlerini mercek altına aldı. Sektördeki bir tedarikçi ve birçok perakendeci firma hakkında, fiyat istikrarsızlığına neden oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, Migros, BİM, Şok ve Carrefour'un da aralarında bulunduğu Türkiye'nin ünlü market zincirlerine yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Bu gelişmenin hemen ardından Rekabet Kurulu, bazı teknoloji perakendecileri ve tedarikçi firmayı mercek altına aldı.

REKABETİ ENGELLEDİKLERİ GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA AÇILDI

Kurul'dan yapılan açıklamada, soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin (Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik olduğu açıklandı. Söz konusu kanun maddesi, piyasada ürün ve hizmet fiyat istikrarını bozan uygulama olarak da biliniyor.

Çok sayıda teknoloji şirketine yönelik soruşturma başlatıldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

GSM operatörleri milletin kanını emdi, yeter artık yapın gereğini

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir telefondan telefonun fiyatını geçen bir arabadan iki araba parası benzin mazottan fiyatınını geçen vergi alıp bunları pahalalaştıran şirketler değil

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