Çin yapımı çift katlı elektrikli otobüsler Şili'de hizmet veriyor

Çin yapımı çift katlı elektrikli otobüsler, Şili'nin başkenti Santiago'nun ev sahipliği yaptığı 2023 Pan Amerikan ve Parapan Amerikan Oyunları için hizmet veriyor. Otobüsler yalnızca başkentin Nunoa ilçesinde bulunan Ulusal Stadyum güzergahında kullanılıyor ve yüzde 100 elektrikli olarak çalışıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 3 Kasım 2023

Çift katlı elektrikli otobüslerin çeşitli görüntüleri

Çin yapımı çift katlı elektrikli otobüslerden oluşan bir filo, Şili'nin başkenti Santiago'nun ev sahipliği yaptığı 2023 Pan Amerikan ve Parapan Amerikan Oyunları için hizmet veriyor.

Çinli BYD şirketi tarafından üretilen 10 otobüs, Ağustos ayında Santiago'nun toplu taşıma sisteminde hizmete girmişti.

Oyunlar sırasındaki ulaşım için yaklaşık 7,4 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Otobüs filosu ise yalnızca başkentin Nunoa ilçesinde bulunan ve ülkenin önde gelen spor arenası olan Ulusal Stadyum güzergahında kullanılıyor ve bu hatta bir elektrik koridoru oluşturuyor.

12 metre uzunluğunda ve 4,17 metre yüksekliğindeki çift katlı ve 70 koltuklu otobüsler yüzde 100 elektrikli olup, her biri 97 yolcu taşıyabiliyor.

Şili hükümetinden alınan bilgiye göre, otobüsler tek şarjla 280 kilometreye kadar gidebiliyor ve şarj işlemi 1,5 ila 2 saat sürüyor.

20 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Pan Amerikan Oyunları'nın gerçekleştirildiği Şili, 17-26 Kasım tarihleri arasında da Parapan Amerikan Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Santiago'dan bildiriyor.(XHTV)