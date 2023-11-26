Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü büyüme kaydetti

Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri sektörü, yılın ilk 10 ayında gelir ve karlarında çift haneli büyüme kaydetti. Sektörün karı yüzde 13,8 artışla 1,14 trilyon yuana ulaşırken, geliri yüzde 13,7 artışla 9,82 trilyon yuana ulaştı. Yazılım ürünlerinden elde edilen gelir yüzde 11,4 artarak 2,32 trilyon yuan oldu.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yazılım ve bilgi teknolojileri hizmet sektörü yılın ilk 10 ayında gelir ve karlarında çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, sektörün karının bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 1,14 trilyon yuana (yaklaşık 160 milyar ABD doları), gelirinin ise bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 artışla 9,82 trilyon yuana ulaştığını gösteriyor.

Verilere göre, yazılım ürünlerinden elde edilen gelir bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 2,32 trilyon yuan oldu. Endüstriyel yazılım ürünlerinden elde edilen gelir ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 223,1 milyar yuana ulaştı.

Verilere göre, bulut bilişim ve büyük veri hizmetleri geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,8 artış gösterdi, e-ticaret platformu teknik hizmetleri geliri ise yüzde 9 yükseldi.