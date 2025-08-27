Çanakkale'de TEKNOFEST İHA Yarışması Başladı

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın ilk gününde katılımcılara teknik bilgi verildi.

Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü yapılıyor.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, gazetecilere, "TEKNOFEST 2025" kapsamında düzenledikleri yarışmayı Gökçeada Havalimanı'nda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmada 40 finalist takımın yer aldığını anlatan Çelik, "Yarışmamızın bugün ilk günü. Ekiplerin teknik kontrollerini gerçekleştireceğiz. İlk gün ve yarın öğlene kadar teknik kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra yarından itibaren ilk müsabaka süreçleriyle takımlarımız kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla yarışacak." diye konuştu.

Çelik, Gökçeada'da çok güzel bir atmosfer olduğunu dile getirdi.