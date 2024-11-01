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Tüketici dernekleri tüketicileri sadakat kartlardaki para puanları kullanmaları için uyardı

Tüketici dernekleri tüketicileri sadakat kartlardaki para puanları kullanmaları için uyardı
Haberler
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Tüketici dernekleri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği sadakat kartlarda biriken para puanları kullanmaları yönünde tüketicileri uyarıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarda biriken puanlar ve liraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla kullanılması gerektiğini hatırlattı.

"TÜKETİCİYE PARA PUANLARI KULLANIN UYARISI"

Tüketicilere, firmalardan aldıkları sadakat kartlarda biriken puanlarını yılın son 2 ayında kullanmalarına yönelik uyarıda bulunan Deniz, "Aynı şekilde kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu görüşündeyiz. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum." diye konuştu.

YENİ YILDA PUANLAR SİLİNİYOR

Deniz, yıllardır bu konuyla ilgili çağrıda bulunduklarını belirterek, "Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici uzun zaman size sadakat göstermiş, alışveriş yapmış, puan biriktirmiş. Bunu 31 Aralık ile sınırlandırmak etik ve tüketici odaklı bir yaklaşım değil. Bu dönemde tüketicileri yapacakları harcamalarda olabildiğince biriken para puanlarını kullanmaya davet ediyoruz."

"İŞLETMELER BU TÜR UYGULAMALARDAN VAZGEÇMELİ"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü ise sadakat kartların işletmelerin müşterilerine birtakım avantaj sağladığı sistem olduğunu söyleyerek, "Tüketici açısından değerlendirildiğinde olumlu bir uygulama." dedi.

Her yıl sonu itibarıyla sadakat kartlardaki para puanların, uçuş millerinin sıfırlandığını belirten Güllü, "Birçok işletmenin bunu yaptığını düşünüyoruz. Bu uygulamayı sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır." diye konuştu.

"KAZANILMIŞ HAKLAR TEK TARAFLI OLARAK GERİ ALINAMAZ"

Güllü, ancak kartın verildiği sırada her yıl sonunda para puanların sıfırlandığına yönelik uyarı yapılıyorsa bir haklılık payının olabileceğini söyleyerek, "Ama böyle yapılmış olsa bile kazanılmış haklar tek taraflı olarak geri alınamaz. Bu açıdan işletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli. Bunu etik dışı, ahilik anlayışına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Tüketicilere para puanları kullanmaları yönünde uyarıda bulunan Güllü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüketiciler sadakat kartlarındaki puanlarını, uçuş millerini veya diğer para puan şeklindeki kazanılmış haklarını yıl sonunu beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Eğer hakem heyetlerine başvururlarsa da bu millerin veya para puanların geri alınması söz konusu olabilir, hakem heyetinin değerlendirmesi o yönde çıkabilir. Ama biz bu risklerle karşılaşmaması adına tüketicilerin yıl sonunu beklemeden veya yıl sonuna doğru bu alışverişlerini mutlaka yapmalarını öneriyoruz."

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Sadaka kart :) dilenci olmuş millet hala allaha kitaba inanıyor bu ahmahlar kendi ülkelerinde kendilerine Sadaka kart veriyorlar bunlarda şükrediyor deveyi diken bunları… herzaman yaranmıştır

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