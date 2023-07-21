BTK, Twitter'a reklam yasağı getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyen kurum olarak Twitter'a reklam yasağı getirdi. Kararın sebebi, Twitter'ın Türkiye'de temsilci yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Bu yasağın sonucunda Twitter'ın Türkiye'de para kazanması engellenmiş olacak.

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ya da kısaca bilinen adıyla BTK tarafından alınan son karar, Elon Musk'ı epey üzeceğe benziyor. Zira BTK tarafından alınan Twitter reklam yasağı kararı, Musk'ın Türkiye'de para kazanmasının önüne geçecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Threads hesabından yaptığı paylaşımda, neden bu kararın alındığını detaylı bir şekilde açıklad. Sayan, şunları söyledi;

2020 yılında 5651 sayılı Kanuna eklenen ek madde 4 ile Türkiyeden günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara Türkiyede temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmişti. Bu kapsamda aralarında aralarında Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal ağların bulunduğu 9 sosyal ağ temsilci belirlemiş ve BTK'ya bildirmişti.

Temsilciler adli merciler ve idari makamlardan gelen talep, bildirim ve tebligatların gereğini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştı.

Ayrıca altı ayda bir raporlama yapmak, kullanıcı başvurularını Türkçe cevaplamak gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek temsilcinin görevleri arasındaydı.

2022 yılında söz konusu maddede sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda; sosyal ağ sağlayıcılara çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin bir şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması bağlamında çeşitli yükümlülükler getirildi.

Ayrıca aralarında Twitter'ın da bulunduğu Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak bunların temsilcisinin idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutulmaları konusunda düzenleme yapıldı.

Ancak, verilen süreye ve yapılan tüm görüşmelere rağmen yeni düzenleme uyarınca temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı. Yasak uyarınca Twitter'a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.

Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak.

Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter'ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek.

BTK, Twitter reklam yasağı ile gündemi salladı!

BTK tarafından alınan Twitter reklam yasağı kararının ardında, şirketin bir süredir talep edilen temsilci yükümlülüğünü yerine getirmeyişi yer alıyor. Bu tip durumlarda taraflar anlaşamadığı takdirde ilgili platformun/sitenin erişiminin tamamen kapatılabileceğini veya bant genişliği kısılarak trafik kaybının en yüksek seviyeye çıkarılabileceğini belirtelim.

Tabii bugün alınan reklam yasağı gibi kararlar Twitter Türkiye'nin gelirlerinin düşmesine neden olacağı için Elon Musk'ın uzun zamandır kanayan yarasına tuz basacak diyebiliriz. Dolayısıyla kısa sürede temsilci yükümlülüğünü yerine getirmesi bekleniyor.

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